Zlomí Kollárovi krk aféra so sestričkami?! Niektorí politici už tlačia na jeho odstúpenie

Návštevy šéfa zákonodarného zboru v nemocnici počas pandémie vyvolali veľké pobúrenie.

Borisa Kollára (55) prišli k lôžku pozrieť koaliční partneri, no najväčší rozruch vyvolalo jeho „dámske komando“. Jeho kamarátky aj samotný predseda parlamentu sa dostali pre neskoro prinesený čaj do konfliktu so sestričkami, ktorým za to dokonca hrozili sankciami a mali prísť o vianočné odmeny. Zdá sa, že Kollár bude po taxíku vo vládnej limuzíne pre exmissku musieť vysvetľovať aj spôsoby v nemocnici.

Maródovanie sa šéfovi parlamentu, zdá sa, komplikuje. Pôvodne avizoval, že sa vráti do parlamentu už na utorňajšiu schôdzu a bude prítomný na hlasovaní, no nakoniec zostal ešte doma. „Keďže je predseda NR SR pán Boris Kollár v domácej liečbe, je nevyhnutné, aby sa viac šetril,“ zdôvodnila Kollárovu absenciu na schôdzi jeho hovorkyňa Michaela Jurcová. Kedy sa plánuje vrátiť medzi poslancov, sme sa od nej nedozvedeli. Je však pravdepodobné, že si nedá ujsť voľbu generálneho prokurátora, ktorá je na programe po novom vo štvrtok popoludní. Práve na nej sa v súčasnosti koalícia najviac sporí.

Kollára prepustili z Nemocnice sv. Michala do domácej liečby v piatok na vlastnú žiadosť po podpísaní reverzu. Aj keď šéf zákonodarcov tvrdí, že dôvodom sú neodkladné pracovné povinnosti, k jeho urýchlenému odchodu zo špitála zrejme prispela aj aféra s návštevami. Napriek zákazu návštev tam za ním prišli traja koaliční partneri a takisto sa u neho na pravidelnej báze striedali viaceré ženy. Tie sa pohádali so sestrou, ktorá im neskoro priniesla čaj, lebo riešila inde akútny prípad. Kollár sa na zdravotníčku, ktorú označil za čiernu ovcu, a jej kolegyne sťažoval vedeniu.

Hovorilo sa dokonca o tom, že sestričky môžu prísť o odmeny, riaditeľ nemocnice to však poprel. Kollár to vysvetľoval tým, že každý pacient má nárok na čaj. „A keď mne došiel ten čaj, tak som pekne poprosil, aby mi ho priniesli, a sestra vtedy povedala, že ona tu nie je na to, aby varila Borisovi Kollárovi čaj. Nejde o Borisa Kollára, tu ide o kohokoľvek,“ hovoril vo videu z nemocnice. Porušenie pravidiel však v súvislosti s koaličnou radou v nemocnici priznali minister zdravotníctva aj hlavný hygienik. V rámci protipandemických opatrení tiež nemocnice obmedzujú návštevy, Kollár mal však v prípade štyroch osôb výnimku. Niektorí to označujú za papalášizmus, čo Kollár odmieta. Ako predseda parlamentu má zo zákona nárok na špeciálny bezpečnostný režim.

Protest na Námestí SNP

Opoziční politici začali ihneď hovoriť o vyvodení zodpovednosti. Zajtra sa na Námestí SNP chystá protest za odvolanie Kollára, ktorý organizuje Alojz Hlina. „Boris Kollár sa nikdy nemal stať predsedom nášho parlamentu a každý ďalší deň jeho zotrvania v tejto funkcii len prehlbuje veľké rozdelenie našej spoločnosti,“ tvrdí Hlina. Odvolať Kollára z funkcie sa však opozícii bez hlasov koaličných zákonodarcov nepodarí, a tak budú odkázaní na ich pomoc.

Mal by Kollár odstúpiť?

Jana Bittó Cigániková (37), poslankyňa SaS Otvoriť galériu Jana Bittó Cigániková Zdroj: SITA

- Ja nebudem tlačiť na to, aby odstúpil. Nepáči sa mi, samozrejme, to, čo sa stalo sestrám, ale s pánom Kollárom som sa o tom ani nerozprávala a neviem podrobnosti. Ja to nevidím ako dôvod na odstúpenie, skôr to vidím ako dôvod na uvedomenie si, že my ako politici by sme mali ísť príkladom.