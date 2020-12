Kollár otvoril svoju zjazdovku s podporou ministra Doležala: Názory infektológov ho nezaujímajú!

Otvorili sezónu! Vo štvrtok hovoril minister dopravy Andrej Doležal (39), že s lyžovačkou sa môžeme tento rok rozlúčiť, na druhý deň to už však neplatilo.

Boris Kollár (55) otvoril Park Snow Donovaly a minister to odobril. Stalo sa to krátko po tom, čo premiér Igor Matovič (47) oznámil otvorenie školy, ktorú navštevujú jeho dcéry, pritom mnohé iné zostávajú zatvorené.

Minister Doležal vo štvrtok zarmútil vášnivých lyžiarov, keď povedal, že minimálne do januára môžeme na lyžovačku zabudnúť. Napriek tomu sa v piatok ráno otvoril Park Snow na Donovaloch, ktorý vlastní šéf parlamentu Boris Kollár. Na svahoch sa už ráno ukázali prví nadšenci, ktorí sa nevedeli dočkať spustenia sezóny. Otvorená bola aj reštaurácia, kde si mohli návštevníci posedieť na terase. Vedenie tvrdí, že neporušujú žiadne nariadenia.

Podľa riaditeľa strediska Branislava Veľkého ako každý rok otvárajú medzi prvými a takto to bolo aj tentoraz. „Stredisko sa na to pripravuje už dva mesiace. Mali sme to naplánované. Počasie nám prialo, takže sme nasnežili svah a otvorili sme. Momentálne žiadne nariadenie nám nezakazuje, aby sme neprevádzkovali. Je to doprava, takže ako verejná doprava fungujeme aj my za takých istých podmienok,“ vysvetlil.

Na šéfa parlamentu sa okamžite spustila lavína kritiky. Ľudia sa pýtali, či pre neho pravidlá neplatia. Nový Čas oslovil Kollára s otázkou, či je podľa neho v poriadku, že jeho stredisko otvorilo. „Ešte žiadny zákaz neplatí, a ak bude platiť, tak sa, samozrejme, prispôsobíme a budeme rešpektovať štátnu autoritu. Ale pri všetkej úcte, dnes nie je ešte nič zakázané, tak nerozumiem tejto otázke,“ povedal nám predseda parlamentu.

Podľa Kollára nie je konzílium odborníkov štátna autorita, ktorá rozhoduje o tom, čo má byť otvorené, a nezaujíma ho, čo povie infektológ alebo odborník. Kollárovi dal za pravdu aj jeho minister Doležal, ktorý náhle zmenil rétoriku a uviedol, že jeho slová boli zle pochopené a minimálne do pondelka sa môže lyžovať všade..

„Všetky lyžiarske strediská, ktoré na to majú podmienky, môžu byť otvorené,“ otočil minister. Jeho slová zrejme motivovali aj ďalšie strediská. Jasná oznámila, že otvára sezónu v sobotu 5. decembra. Pandemická komisia mala v piatok odporučiť krízovému štábu, čo ďalej s lyžovačkami.