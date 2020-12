Rýchle šírenie korony v šoubiznise: Bola rozbuškou výnimka pre umelcov?! Opísali hrozivé príznaky

Prognózy o druhej vlne ochorenia COVID-19 sa naplnili a od konca leta sa vírus opäť masovo šíri.

Po tvrdých vládnych opatreniach a plošnom testovaní sa počty ako-tak znížili, ale v posledných mesiacoch začala korona výrazne kosiť medzi celebritnými tvárami. Napriek protipandemickým opatreniam, ktoré zaviedli divadlá či televízie, sa počty nakazených umelcov a ľudí pôsobiacich v štáboch výrazne zvýšili. Bolo to v dobe, keď im bola Úradom verejného zdravotníctva udelená výnimka, týkajúca sa nosenia rúšok. Voľné pracovné alebo neformálne stretnutia či práca v blízkom kontakte s kolegami tak zrejme boli rozbuškou, ktorá celú situáciu ešte zhoršila.

Koronavírus ochromil medzi inými aj umeleckú obec a všetko, čo s ňou súvisí. S rozpútaním druhej vlny ochorenia COVID-19 prišli aj nové nariadenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) pod taktovkou hlavného hygienika SR Jána Mikasa. Všetci ľudia v našej krajine sú totiž povinní nosiť ochranné pomôcky tváre. „Povinnosť sa nevzťahuje na výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,“ píše sa vo vyhláške ÚVZ SR. Vďaka tejto výnimke je tak nosenie rúšok medzi umelcami a štábmi oveľa benevolentnejšie.

Pritom pri nakrúcaní seriálov sa bežne v štúdiách pohybujú desiatky ľudí, od maskérok, kostymérok, zvukárov, osvetľovačov, kameramanov, produkcie, hercov až po iných ľudí, ktorí pracujú v blízkom kontakte. Inak to nie je ani v dabingových a v nahrávacích štúdiách či počas divadelných skúšok.

Napriek tomu, že si televízie zabezpečili vlastné testovanie, sa medzi zainteresovanými ľuďmi objavujú stále nové pozitívne prípady, nevynímajúc aj markizácky seriál Oteckovia, či jojkársky Nový život. Problémy zaznamenávajú aj divadlá či najnovšie Fun rádio, kde bol pozitívne testovaný ich moderátor Sajfa. „Aspoň my v ,umeleckej brandži ‘ sme trošku s rúškami, odstupom a opatreniami poľavili,“ priznal moderátor, ktorého boj s koronou sa ešte len začal.

Neopatrnosť?!

Napriek tomu, že sa ľudia z umeleckej brandže častejšie testujú, prípady stále narastajú. Či je za tým poľavenie v opatreniach, alebo len vyskytnutie sa v nesprávny čas na nesprávnom mieste, nemožno s istotou tvrdiť. Producent a moderátor Dano Dangl, ktorý s koronou bojuje, sám priznal, že aj on vo veľkom riešil pracovné stretnutia či dokonca pracovné cesty do zahraničia. Inak to nebolo ani pri Milanovi Kňažkovi, ktorý bol pracovne v Česku.

V podobnom tempe nepoľavovala ani Adela Vinczeová, ktorá s Danglom ešte nedávno nakrúcala zábavnú šou 2 na 1 a, samozrejme, bez rúšok. Kde sa však nakazili, nie je isté, ale blízke kontakty a stretávanie sa či už v pracovnom prostredí, ale aj v tom domácom je v súčasnom období veľmi rizikové. A podľa informácií Nového Času sa nastavené pravidlá nedodržiavajú tak striktne, ako by sa mali, a členovia umeleckej obce spolu trávia čas aj mimo pracovného času. A práve to môže mať za následok fakt, že medzi nich korona zavítala a drží sa ich ako kliešť.

Viktor Vincze a Adela Vinczeová

Ako prvá bola minulý týždeň s pozitívnym testom konfrontovaná moderátorka, ktorá bola dovtedy pracovne vyťažená. Viktor, ktorý s ňou žije v jednej domácnosti, mal test negatívny a dokonca odmoderoval štvrtkové Televízne noviny. Korona si však našla aj jeho. „V sobotu večer ma začali tlačiť pľúca. V nedeľu teplota rovno vystrelila nad 40 stupňov. Paralen ju stlačí na 38, no o dve hodiny je zakaždým späť. V noci šialená zimnica. Aby som bol schopný zaspať, musel som si ľahnúť v čiapke. Prvá teplota po zobudení 40,1, už nastupuje aj hrdlo. Minimálne počas svojho dospelého života si takýto stav nepamätám a očividne mi nepomohli ani ranné ľadové sprchy. Vraj choroba starých, obéznych a s inými diagnózami. Nechcem nikoho strašiť, to vôbec nie, moja manželka má zatiaľ relatívne pohodový priebeh. Ale táto choroba má, očividne, nepredvídateľné prejavy a je jej jedno, aký máme na ňu názor.“

Dano Dangl Otvoriť galériu Dano Dangl Zdroj: tv markíza

Producent a moderátor netuší, kde sa nakazil. Ako však priznal, žil a pracoval tak ako predtým, čo sa mu zrejme aj vypomstilo. „Mali sme niekoľko stretnutí, niekoľko výrob, ja som bol dokonca pracovne odcestovaný, čiže sa nedá povedať, kde som sa mohol nakaziť,“ priznal Dano, ktorý bojuje s príznakmi vírusu. „Taký som nejaký spomalený. Fungujem na 60 - 70 %, takže nie som úplne v koži, ale nejako to zvládam."

Milan Kňažko Otvoriť galériu Milan Kňažko Zdroj: amk

Herec a bývalý politik bojuje s koronou do dnešných dní. Ešte v októbri tohto roka priznal, že ho koronavírus psychicky ničí. Jeho stav sa totiž zhoršil natoľko, že musel byť hospitalizovaný v nemocnici, kde bojoval s horúčkami a so zápalom pľúc. Prišiel aj o svoj legendárny hlas a dozvuky ochorenia pociťuje dodnes. Pre koronu prišiel aj o pár kíl a choroba sa mu výrazne vpísala aj do tváre.

Matej Sajfa Cifra Otvoriť galériu Matej Sajfa Cifra Zdroj: amc

Rádiový spíker a moderátor mal pozitívny test na koronavírus krátko po tom, čo oznámila nákazu aj Adela Vinczeová. Tá spolu s ním moderuje reláciu v rádiu každý piatok. Napriek tomu, že nahrávajú v provizórnom štúdiu mimo ostatných zamestnancov rádia, oni dvaja sa nakazili. Či to však bolo navzájom, nevedno. So Sajfom v domácnosti však žije aj jeho žena Veronika a dcérka Sára, ktoré sú zatiaľ negatívne.