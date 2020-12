Covid panika v Markíze kvôli Vinczemu! Preboha, kde sa všetci nakazili?

S týmto rozhodne nerátali. Vo štvrtok večer sa na obrazovkách televízie Markíza objavil v prvých aj druhých spravodajských blokoch moderátor Viktor Vincze (29).

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nebola jeho manželka Adela (40) pozitívne testovaná. Samotný Viktor mal negatívny výsledok, avšak čas až do odvysielania správ trávil po boku svojej ženy, ktorá už má príznaky.

Kompetentní v Markíze sa o pozitívnej Adele dozvedeli dve hodiny pred živým vysielaním, ale situáciu okolo Viktora už zahasiť nevedeli. Vincze tak zasadol vedľa Márie Chrenekovej-Pietrovej (36), aj keď tam bolo veľké riziko.

Nie je to však jediný problém, Markíza totiž hasí koronu aj v seriáli Oteckovia, kde sa nákaza začala šíriť! Situácia v televízii je vážna! Zúriaci koronavírus, ktorý udrel plnou silou ešte začiatkom roka a teraz sa „teší“ už druhej vlne, robí poriadnu paseku na všetkých frontoch. Napriek tomu, že modro-žltá televízia zaviedla prísne bezpečnostné protikoronové opatrenia už od začiatku pandémie, do ich radov sa predsa len dostala.

Veľký poplach nastal len pred pár dňami, keď Nový Čas informoval o pozitívnych testoch Dana Dangla a Adely Vinczeovej na koronavírus. Zatiaľ čo je Dano izolovaný od svojej rodiny, Adela trávila dni so svojím manželom Viktorom. Výsledok jeho testu bol negatívny a po tom, čo to o deň neskôr oznámil kompetentným v televízii, napriek rizikám, ktoré vychádzali z času, straveného s infikovanou Adelou, ho povolali do moderátorského kresla.

Tam mu robila spoločnosť nielen kolegyňa Mária Chreneková-Pietrová, ale aj štáb, ktorý zabezpečuje výrobu Televíznych novín. „Viktor Vincze bol testovaný PCR testom s negatívnym výsledkom, preto mohol vo štvrtok riadne odvysielať svoju službu,“ ozrejmil rozhodnutie televízie šéf PR a marketingu Michal Borec.

Riziko si však uvedomil aj samotný Viktor, ktorý hneď po skončení správ upaľoval domov a zatvoril sa s Adelou doma na štyri zámky. „Ďalší postup je taký, že v rámci nastavených pravidiel v televízii ostáva pán Vincze od piatka v preventívnej karanténe a vo vysielaní ho nahradí kolega Jaroslav Zápala,“ pokračoval Borec, ktorý ozrejmil aj ďalší postup týkajúci sa Pietrovej, ktorá bola s Viktorom v bezprostrednom kontakte. „Mária ostáva vo vysielaní, bude však preventívne pretestovaná,“ dodal.

Zostane doma

Po odvysielaní dvoch spravodajských blokov sa Viktor náhlil rovno domov za svojou ženou Adelou, ktorá už má podľa slov Viktora nejaké príznaky. „Adela má zatiaľ len zvýšenú teplotu,“ povedal Novému Času Viktor, ktorý plánuje tráviť čas už len doma v povinnej karanténe. S Adelou zostávajú spolu a je teda neisté, aké budú jeho ďalšie testy, keďže je moderátorka pozitívna. Riziko nákazy je tak v tomto prípade dosť vysoké. Vincze však nezúfa a už má aj plán, čo bude doma dlhé dni robiť. „Počas karantény plánujem čítať, cvičiť, venovať sa svojim instagramovým ekologickým témam a tráviť čas s manželkou,“ dodal známy Markizák.

Do práce sa tak bude môcť vrátiť až o minimálne 10 dní podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať nielen u nich doma, ale aj v samotnej televízii. Tá podľa našich informácií robí všetky potrebné kroky, aby k takýmto situáciám dochádzalo čo najmenej. Po poplachu s Viktorom dala televízia vydezinfikovať celé štúdio aj priľahlé priestory.

Stopli aj seriál

Súčasná situácia však neobišla ani úspešný seriál Oteckovia, ktorý dostal kvôli koronavírusu už druhú stopku. Tá prvá prišla ešte v máji tohto roka, kedy vypli kamery kvôli vládnym nariadeniam. Tentoraz sa však z nakrúcacieho pľacu museli všetci opäť porúčať, keďže sa objavili dva prípady pozitívne testovaných členov štábu. Podľa informácií Nového Času má byť pozitívna členka komparzu a zvukový technik.

Kvôli hrozbe, že by sa mohla nákaza ďalej šíriť, vedenie televízie rozhodlo o stopnutí tohto projektu. „Vzhľadom na identifikované pozitívne prípady na ochorenie COVID-19 a v súlade s nastavenými bezpečnostnými pravidlami v našej televízii sme prerušili výrobu seriálu Oteckovia zatiaľ na 5 dní. Situáciu vo výrobnom štábe pozorne monitorujeme a pripravujeme možné varianty riešení podľa vývoja situácie. Pred začatím výroby budú všetci herci a členovia štábu pretestovaní.“ ozrejmil ešte Michal Borec.