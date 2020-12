Vojvodkyňa Kate to tajila niekoľko mesiacov: Jej tajomstvo vyšlo najavo až teraz

Kate Middleton zrejme nevie oddychovať. Počas pandémie sa tajne prihlásila do dobrovoľníckej služby a dlhými telefonátmi spríjemnila čas osamelému starčekovi, ktorý trpí rakovinou a stará sa o manželku s demenciou.

Vojvodkyňa z Cambridge (38) sa s princom Williamom vydala na cestu po Veľkej Británii, aby poďakovali pracovníkom v prvej línii, ktorí počas pandémie denne nastavujú svoje životy, informoval portál Daily Mail.

V časoch pandémie a lockdownu svoj čas využila aj na to, aby telefonicky spríjemnila chvíle mužovi menom Len Gardner (85) z Batley v západnom Yorkshire. Počas lockdownu s dôchodcom viedla dlhé rozhovory o talianskom jedle a strihaní oviec. Dokonca mu potom poslala aj stroj na výrobu cestovín, informuje The Sun.

Lenova manželka Shirley (84) má Alzheimerovu chorobu a on sa o ňu stará na plný úväzok. Pripustil, že sa často cíti veľmi osamelý, lebo sa so svojou milovanou nemôže porozprávať tak, ako kedysi. „Nikdy, ani v mojich najdivokejších predstavách by mi nenapadlo, že raz budem telefonovať s budúcou anglickou kráľovnou. Naše rozhovory si budem ceniť do konca života. Pomohli mi, pretože mi dali niečo, na čo sa môžem tešiť," povedal.

Len trpí zákernou rakovinou močového mechúra, pravidelne podstupuje rádioterapiu a minulý týždeň zvládol náročnú operáciu. Vojvodkyňa ho veľmi milo prekvapila, keď na jej otázku ako ju má oslovovať odhodila všetky formality a jednoducho povedala: „Hovor mi Catherine.“ „Po prvých dvoch vetách som nemal pocit, že sa rozprávam s niekým tak dôležitým,“ spomínal.

Kate zavolala Lenovi 13. mája, keď bola s princom Williamom (38) zatvorení v dome Anmer Hall v Norfolku so svojimi tromi deťmi, princom Georgom (7), princeznou Charlotte (5) a princom Louisom (2).

Len opísal ich polhodinový rozhovor ako úžasný. Diskutovali o jeho láske k talianskemu jedlu a Kate sa ho spýtala, či si vyrába vlastné cestoviny. Odpovedal, že nie, pretože nemá stroj. O tri dni neskôr mu domov prišiel úplne nový stroj na výrobu cestovín, aj dve kilá špeciálnej múky priamo z Buckinghamského paláca.

Po láskavom geste Len napísal vojvodkyni poďakovanie a povedal jej, že teraz stroj používa pravidelne. Bol ohromený, keď mu Kate o mesiac zavolala opäť a tento raz ich rozhovor trval ešte dlhšie. Porozprávala mu, ako vzala deti, aby videli, ako sa strihajú ovce.

Oba rozhovory sa uskutočnili v rámci kráľovskej dobrovoľníckej služby, organizácie, ktorej prezidentkou je práve vojvodkyňa Kate. Je to jedna najväčších dobrovoľníckych organizácií v krajine, ktorá doposiaľ inšpirovala a pomohla viac ako 3 miliónom ľuďom. Takmer 20 000 dobrovoľníkov ročne venuje svoje zručnosti, skúsenosti a čas na pomoc ľuďom v komunite a v nemocniciach.