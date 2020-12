Sú najmladší, no všetkých zaujali: Dostanú sa na majstrovstvá všetky tri šestnásťročné talenty?

Prvým zúžením kádra slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov prešli aj traja iba šestnásťroční hráči.

Obranca Šimon Nemec a útočníci Filip Mešár s Jurajom Slafkovským tak pokračujú v príprave trénera Róberta Petrovického na juniorské majstrovstvá sveta, ktoré odštartujú koncom decembra v Kanade. Vedenie slovenskej reprezentácie pôvodne nominovalo do záverečnej prípravy 45 hráčov. Tento výber, po neplánovanom odchode útočníka Maxima Čajkoviča z disciplinárnych dôvodov a Samuela Krajča pre zdravotné komplikácie, zredukovali v pondelok o ďalších osem hráčov. Hlavný tréner sa na stredajšom online tlačovom brífingu už nechcel veľmi vracať k vylúčeniu Čajkoviča, ktorý mal patriť medzi lídrov tímu: "Tím, tréneri a hráči sme si nastavili nejaké pravidlá, ktoré chceme dodržiavať čo sa týka disciplíny a športovej stránky. Bolo tam niekoľko situácií, ktoré sme museli vyriešiť. Bolo to rozhodnutie realizačného tímu. Myslím si, že aj Maxim si uvedomil, že to správanie nebolo vhodné a nezlučovalo sa so zásadami, ktoré sme si dali."

V pondelok opustili tím aj obrancovia Oliver Fatul, František Gajdoš, Martin Knižka, Michal Beňo a útočníci Antonio Ožvald, Samuel Rehák, Matej Ľupták a Matej Farkaš. "Museli sme zúžiť káder. Mali sme možnosť tu niekoľko dní trénovať, chlapcov sme videli aj v zápasoch, mali sme čas dobre to zvážiť a vyhodnotiť každého hráča. Hráčov sme si vyskúšali v rôznych herných situáciách, oslabeniach, v presilovkách. Máme tu teraz 35 chlapcov, chceme sa sústrediť na to, čo nás čaká a hľadieť dopredu," povedal tréner.

Šancu pokračovať v príprave dostala trojica šestnásťročných mladíkov. Ani jeden z nich doteraz neštartoval na MS žiadnej vekovej kategórie, no Nemec i Mešár si v prebiehajúcej sezóne už vyskúšali najvyššiu slovenskú súťaž a Slafkovský pravidelne nastupuje vo fínskej juniorskej lige. "Myslím si, že chlapci zapadli do tej prípravy a už od začiatku kempu sa ukazovali v dobrom svetle. Všímali sme si ich všetci z trénerského štábu. Je na nich vidieť, že sa učia od starších hráčov. Myslím si, že ukázali svoj talent a potenciál, aby pokračovali ďalej a preto sme ich zaradili do ďalšej prípravy," uviedol Petrovický.

Filip Mešár je odchovanec Popradu a napriek svojmu mladému veku nastupuje v prebiehajúcej sezóne už za jeho A-tím. V 13 zápasoch Tipos extraligy strelil jeden gól a pridal dve asistencie. Darilo sa mu aj v dvoch prípravných zápasoch medzi členmi širšieho výberu 20-tky, v ktorých strelil dva góly. "Tie dva zápasy boli dosť vyrovnané, hralo sa do tela a veľa sa korčuľovalo. Som rád, že sa mi v nich darilo a že som sa ukázal. Tie dva góly mi určite pomohli, ale nominácia ešte nie je vôbec istá, takže musím ďalej na tréningoch drieť, pretože ešte vôbec nie som v tom záverečnom kádri. Myslím si, že ak takto budeme pokračovať, máme čo ukázať aj na MS," povedal Mešár. Podľa mladého útočníka neovplyvnilo vylúčenie Čajkoviča atmosféru v tíme: "V podstate sa na to už akoby zabudlo. Tréneri nám povedali, ako sa rozhodli a my to musíme rešpektovať. Ideme ďalej."

Slafkovský prišiel do záverečného kempu z fínskeho TPS Turku, za ktorý odohral v juniorskom tíme 13 stretnutí a nazbieral osem bodov (4+4). Pobyt vo zvolenskej bubline si zatiaľ užíva a verí, že prejde aj ďalším zužovaním kádra: "Hodnotím to veľmi pozitívne, myslím si, že je tu o nás veľmi dobre postarané, aj z pohľadu tréningov. Je tu maximálna pohoda. Myslím si, že pre nás troch šestnásťročných veľký úspech, pre mňa osobne to veľmi veľa znamená a myslím si, že aj pre Šimona s Filipom a verím, že sa tam dostaneme všetci traja. Bol by to najväčší úspech v mojej kariére, myslím si, že by ma to posunulo aj smerom k draftu."

V druhom týždni prípravy vo zvolenskej bubline bude pokračovať päť brankárov, dvanásť obrancov a osemnásť útočníkov. Tréneri 12. decembra vyradia z nominácie ešte päť hráčov, výprava následne 13. decembra odletí do Kanady. Do lietadla nastúpi 30 hokejistov, z toho štyria brankári. V dejisku MS potom príde ešte k jednej redukcii, domov odletí pätica juniorov. Po leteckom presune z Viedne do Edmontonu maximálne 40-člennej slovenskej výpravy a povinnej izolácii podľa nariadení organizátorov odštartujú reprezentanti tréningovú prípravu v dejisku na ostrý začiatok šampionátu. Odohrajú dva prípravné zápasy, v noci na 22. decembra (3.30 SEČ) nastúpia proti ruským rovesníkom a o deň neskôr (20.00 SEČ) proti rakúskym. Do šampionátu vstúpia 25. decembra o 20.00 SEČ v otváracom súboji celého podujatia proti Švajčiarom. Po dueli s Helvétmi budú pokračovať z nedele na pondelok 28. decembra s úvodným buly presne o polnoci SEČ proti Kanade. V noci na utorok od 3.30 vyzvú Nemcov a v stredu 30. decembra o 20.00 uzavrú boje v A-skupine proti Fínsku.

Do štvrťfinále postúpia z každej skupiny tímy na prvom až štvrtom mieste. Štvrťfinálové duely v edmontonskom Rogers Place budú na programe v sobotu 2. januára, semifinálové o dva dni neskôr a medailové 5. januára. Keďže nikto nevypadáva, šampionátová cesta tímov umiestnených na piatych priečkach v oboch skupinách sa skončí po základnej fáze.