Našiel si nový džob? Pozrite sa, kde bol pristihnutý hokejista Surový!

Nový Čas pristihol v novootvorenom pánskom holičstve v banskobystrickom známom nákupnom centre bývalého hokejistu Tomáša Surového (39).

V rukách však nemal hokejku, ale kadernícke nožnice a holiaci strojček. Vyzeralo to, že banskobystrický odchovanec a slovenský reprezentant so skúsenosťami NHL sa zaúča v novej práci!

„Ale nie, som iba jeho krstným otcom. Na toto zručnosť nemám,“ priznáva Tomáš Surový. „Určite, ale títo chalani a baby sú veľmi šikovní a dokážu aj s tými mojimi tromi vlasmi urobiť zázraky,“ smeje sa bývalý hokejový útočník, ktorý pred viac ako 1,5 rokom ukončil aktívnu hokejovú kariéru.

„Teraz je všetko okolo nás pomalšie, lebo situácia je taká, aká je. Venujem sa hlavne rodine a snažíme sa byť aktívni, ako to dovoľujú nastavené pravidlá,“ hovorí vicemajster sveta z roku 2012, ktorý na sklonku kariéry získal aj 3 majstrovské tituly s Banskou Bystricou.

„Hokej mi aktívne nechýba. Chýba mi ale chodiť sa pozerať na zápasy, no to teraz nie je možné. A priznám sa, že v televízii ma to nebaví pozerať. Samozrejme, sledujem Banskú Bystricu, je to moja srdcovka,“ dopĺňa Tomáš s tým, že si vie určite predstaviť svoju budúcnosť, ktorá bude spojená s hokejom. „Ja si myslím, že áno. Momentálne však nie som takto nastavený,“ dodal.

Tomáš Surový je krstným otcom pánskeho holičstva, ktorého služby využívajú viacerí športovci. „Toto je naša 11. prevádzka na Slovensku. Naše služby využívajú aj futbalisti zo slovenskej reprezentácie, ako napr. Vladimír Weiss, Marek Hamšík či Martin Šktrel,“ povedal spolumajiteľ holičstva.