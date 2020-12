Na Slovensko sa valí katastrofa: SHMÚ dvíha varovný prst, dávajte na seba pozor

Meteorológovia upozorňujú na silný vietor na hrebeňoch Tatier. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v okresoch Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Brezno, Banská Bystrica a Tvrdošín výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách.

Do pondelkového (7. 12.) rána vydal SHMÚ aj výstrahu druhého stupňa pred vetrom v okresoch Levice a Malacky. Meteorológovia o tom informujú na svojom webe.

V spomínaných okresoch severného a stredného Slovenska sa na hrebeňoch Tatier miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 90 až 100 kilometrov za hodinu alebo krátkodobo v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu. Rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. Výstraha platí do pondelka 7. decembra do 9.00 h.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí podľa meteorológov do pondelkového dopoludnia vo všetkých samosprávnych krajoch, s výnimkou Košického.

Rovnako do pondelkového rána vydal SHMÚ aj výstrahu druhého stupňa pred vetrom v okresoch Levice a Malacky. V týchto okresoch sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 55 až 65 kilometrov za hodinu a v nárazoch do 90 kilometrov za hodinu. V niektorých okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského, Prešovského a Žilinského kraja platí výstraha prvého stupňa pred vetrom. Platí do pondelka do 12.00 h.

SHMÚ upozorňuje na smogovú situáciu v Jelšave a okolí spôsobenú zvýšeným rozptylom častíc PM10. Meteorológovia informujú, že v predchádzajúcich hodinách došlo v okolí Šale k prekročeniu informačného prahu pre PM10, nenastali však podmienky pre vydanie upozornenia na smogovú situáciu. V najbližších 24 hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylovej situácie.