Slavia Praha ako jediný český zástupca postupuje ďalej: Skupina okolo Lobotkovho Neapola poriadne zamotaná

Futbalisti Slavie Praha postúpili z C-skupiny do šestnásťfinále Európskej ligy 2019/2020. Vo štvrtkovom zápase 5. kola zdolali doma Hapoel Beer Ševa 3:0. Na jar sa predstaví aj Leverkusen, ktorý v druhom stretnutí "céčka" uspel v Nice 3:2.

Príležitosť na postup premárnil Neapol, ktorý v dueli F-skupiny viedol v Alkmaare 1:0, ale v druhom polčase inkasoval a napokon remizoval 1:1. V drese "partenopei" bol na lavičke náhradníkov slovenský reprezentant Stanislav Lobotka. Neapol o účasť v ďalšej fáze zabojuje v poslednom kole doma proti San Sebastianu. Ten iba remizoval na svojej pôde s Rijekou 1:1.



v EL. V E-skupine si poradila s PAOK Solún 2:1. Hubočan absolvoval plnú minutáž, Ďuriš nastúpil v 59. minúte. Nedarilo sa v D-skupine Lechu Poznaň s kapitánom Ľubomírom Šatkom, ktorý prehral v Lisabone s Benficou 0:4.A-skupinaCFR Kluž - CSKA Sofia 0:0ČK: 85. Chipciu (Kluž) po druhej ŽKAS Rím - Young Boys Bern 3:1 (1:1)Góly: 44. Mayoral, 59. Calafiori, 81. Džeko - 34. Nsame, ČK: 83. Camara (Young Boys)1. AS Rím 5 3 1 0 9:1 10 *2. Young Boys Bern 5 2 1 1 6:3 73. CFR Kluž 5 1 2 2 3:8 54. CSKA Sofia 5 0 2 3 0:6 2* postup do šestnásťfináleMolde FK - Dundalk FC 3:1 (2:0)Góly: 30. Eikrem, 41. Omoijuanfo, 67. Ellingsen - 90.+5 FloresArsenal Londýn - Rapid Viedeň 4:1 (3:0)Góly: 10. Lacazette, 18. Mari, 44. Nketiah, 66. Smith Rowe - 47. Kitagawa1. Arsenal Londýn 5 5 0 0 16:3 15 *2. Molde FK 5 3 0 2 7:9 93. Rapid Viedeň 5 2 0 3 9:11 64. Dundalk FC 5 0 0 5 6:15 0* postup do šestnásťfináleOGC Nice - Bayer Leverkusen 2:3 (1:2)Góly: 26. Kamara, 47. Ndoye - 22. Diaby, 32. Dragovič, 51. BaumgartlingerGóly: 31. a 85. Sima, 36. Stanciu5 4 0 1 11:6 12*2. Bayer Leverkusen 5 4 0 1 17:8 12*3. OGC Nice 5 1 0 4 8:15 34. Hapoel Beer-Ševa 5 1 0 4 6:13 3*postup do šestnásťfináleGlasgow Rangers - Standard Liege 3:2 (2:2)Góly: 39. Goldson, 45.+1 Tavernier (z 11 m), 63. Arfield - 6. Lestienne, 41. ČopBenfica Lisabon - Lech Poznaň 4:0 (1:0)Góly: 36. Vertonghen, 57. Nunez, 58. Pizzi, 89. Weigl/Ľ. Šatka (Loznaň) odohral celý zápas/1. Glasgow Rangers 5 3 2 0 11:7 11*2. Benfica Lisabon 5 3 2 0 16:7 11*3. Lech Poznaň 5 1 0 4 6:12 34. Standard Liege 5 1 0 4 5:12 3*postup do šestnásťfináleGranada CF - PSV Eindhoven 0:1 (0:1)Gól: 38. MalenGóly: 9. Kakoulis, 83. Gomez (z 11 m) - 39. Tzolis1. FC Granada 5 3 1 1 6:3 10*2. PSV Eindhoven 5 3 0 2 8:9 9*3. PAOK Solún 5 1 2 2 8:7 55 1 1 3 5:8 4*postup do šestnásťfináleGóly: 54. Martins Indi - 6. MertensReal Sociedad - HNK Rijeka 2:2 (0:1)Góly: 69. Jon, 79. Monreal - 38. Velkovski, 73. Lončar5 3 1 1 6:3 102. Real Sociedad 5 2 2 1 4:3 83. AZ Alkmaar 5 2 2 1 6:3 84. HNK Rijeka 5 0 1 4 4:11 1*postup do šestnásťfináleAEK Atény - SC Braga 2:4 (1:3)Góly: 31. Oliveira, 89. Vasilantonopoulos - 8. Tormena, 10. Esgaio, 45. Horta, 83. GalenoZorja Luhaňsk - Leicester City 1:0 (0:0)Gól: 84. Sayyadmanesh1. Leicester City 5 3 1 1 12:5 10 *2. SC Braga 5 3 1 1 12:10 10 *3. Luhaňsk 5 2 0 3 6:9 64. AEK Atény 5 1 0 4 7:13 3* postup do šestnásťfináleGóly: 80. a 84. Yilmaz - 71. Krejčí II., ČK: 65. Čelůstka (Sprata) po druhej ŽKAC Miláno - Celtic Glasgow 4:2 (2:2)Góly: 24. Calhanoglu, 26. Castillejo, 50. Hauge, 82. Diaz - 7. Rogič, 14. Edouard1. OSC Lille 5 3 2 0 12:5 11 *2. AC Miláno 5 3 1 1 11:7 10 *5 2 0 3 10:11 64. Celtic Glasgow 5 0 1 4 7:17 1*postup do šestnásťfináleKarabach Agdam - Maccabi Tel Aviv 1:1 (1:1)Góly: 37. Romero - 22. Cohen (z 11 m)Sivasspor - Villarreal CF 0:1 (0:0)Gól: 75. Chukwueze1. Villarreal 5 4 1 0 14:5 13 *2. Maccabi Tel Aviv 5 2 2 1 5:7 83. Sivasspor 5 2 0 3 9:10 64. Karabach Agdam 5 0 1 4 4:10 1* postup do šestnásťfináleLASK Linz - Tottenham Hotspur 3:3 (1:1)Góly: 42. Michori, 84. Eggestein, 90.+3 Karamoko - 45.+2 Bale (z 11 m), 56. Son Heung-Min, 87. Ali (z 11 m)Royal Antverpy - Ludogorec Razgrad 3:1 (1:0)Góly: 20. Hongla, 72. De Laet, 87. Benson - 53. Despodov1. Antverpy 5 4 0 1 8:3 12*2. Tottenham 5 3 1 1 13:5 10*3. Linz 5 2 1 2 8:11 74. Ludogorec 5 0 0 5 6:16 0*postup do šestnásťfináleCSKA Moskva - Wolfsberger AC 0:1 (0:1)Gól: 22. VizingerFeyenoord Rotterdam - Dinamo Záhreb 0:2 (0:1)Góly: 45.+5 Petkovič (z 11 m), 53. Majer1. Záhreb 5 3 2 0 6:0 11*2. Wolfsberger 5 2 1 2 6:6 73. Feyenoord 5 1 2 2 4:7 54. CSKA Moskva 5 0 3 2 2:5 3*postup do šestnásťfináleGóly: 60. Jaremčuk - 32. Mara, 55. Yusuf/M. Koscelník odohral celý zápas, J. Hromada (obaja Liberec) nastúpil v 67. minúte/CZ Belehrad - TSG 1899 Hoffenheim 0:0tabuľka:1. TSG Hoffenheim 5 4 1 0 13:1 13 *2. CZ Belehrad 5 3 1 1 9:4 10 *5 2 0 3 4:13 64. KAA Gent 5 0 0 5 3:11 0* postup do šestnásťfinále