Súčasný prezident Barcelony to povedal narovinu: Messiho by som predal, o Neymarovi ani nepremýšľam

Dočasný prezident futbalistov FC Barcelona Carles Tusquets povedal, že by útočníka Lionela Messiho v lete predal.

Argentínčan bol na odchode z katalánskeho klubu, ale napokon na Camp Nou ostal.záujem o 33-ročného útočníka prejavil údajne Manchester City.Po júnovom vypršaní kontraktu bude Messi voľný a môže Barcelonu opustiť zadarmo.uviedol Tusquets pre katalánske rádio Rac1. "La Liga chce zaviesť platové stropy a pomohlo by nám to," dodal.Tusquets, ktorý prebral vedenie nad klubom po októbrovej rezignácii Josepa Mariu Bartomeua, odmietol aj špekulácie, že by sa do Barcy mal s Paríža vrátiť Brazílčan Neymar.Jedine, že by nový prezident mal zázračné ruky," dodal Tusquets podľa agentúry AFP. Nového prezidenta si Barcelona zvolí 24. januára.