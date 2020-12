Semifinálové dvojice v Lige národov sú vylosované: Toto sú ohlasy trénerov!

Futbalisti Španielska sa v semifinále Ligy národov stretnú s Talianmi. Ďalšiu semifinálovú dvojicu vytvorili Belgičania s Francúzmi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii v centrále Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone. Záverečný turnaj sa odohrá v Taliansku.



Prvé semifinále medzi Španielskom a Talianskom bude 6. októbra v Miláne o deň neskôr sa stretnú Belgičania s Francúzmi v Turíne. Finále bude v Turíne a duel o tretie miesto v Miláne, oba súboje sú na programe 10. októbra.



, vôbec prvým víťazom sa stali pred dvoma rokmi Portugalci. Úspešný z finále dostane 71-centimetrovú trofej z rýdzeho striebra.Taliani uspeli v 1. skupine , Belgičania v druhej, Francúzi boli suverénmi "trojky", keď v šiestich dueloch iba raz remizovali. Španieli v záverečnom zápase štvrtej skupiny v priamom súboji deklasovali v Seville Nemcov 6:0.Roberto Mancini, tréner Talianska (zdroj: Gazzeta dello Sport):V obrane sa môžu spoľahnúť na Sergia Ramosa. Myslím si, že vo final four figurujú najlepšie tímy Európy, ale my chceme vyhrať a vrátiť sa tam, kam patríme."Luis Enrique, tréner Španielska (zdroj: AS): Taliani prechádzajú obmenou kádra.Odvtedy sme nemali možnosť proti nim hrať, ale sledovali sme ich výkony v LN."Roberto Martinez, tréner Belgicka (zdroj: L'equipe):My aj Francúzi sme sa výrazne zlepšili od našej poslednej konfrontácie v semifinále MS 2018. Neviem sa dočkať nášho ďalšieho vzájomného zápasu."Didier Deschamps, tréner Francúzska (zdroj: fff.fr): "Opäť sa stretneme s Belgičanmi v semifinále, ale určite to bude iný zápas ako v roku 2018., Aj keď zápas bude až o dlhú dobu, určite sme dostali najsinejšieho súpera."semifinále (6.-7. októbra 2021):Španielsko - TalianskoBelgicko - Francúzskoo 3. miesto (10. októbra 2021):zdolaný Španielsko/Taliansko - zdolaný Belgicko/Francúzskofinále (10. októbra 2021):víťaz Španielsko/Taliansko - zdolaný Belgicko/Francúzsko