Nie je to tak jednoduché, ako sa zdá: Odchod Petry Vlhovej zo SLA sa komplikuje!

Prerátali sa?! Dlhodobé spory v slovenskom lyžovaní vyriešila časť alpského úseku na čele s Petrou Vlhovou (25) ohlásením odchodu zo Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) a založením svojho Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Deň po tomto revolučnom kroku sa však ukazuje, že vstup nového subjektu pod Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS) bude oveľa zložitejší!



Problémy medzi časťou športovcov a vedením SLA sa naťahujú už dlhé roky, počas ktorých sa viacerí reprezentanti opakovane sťažovali na zlú komunikáciu a najmä na nevyplácanie finančných prostriedkov na prípravu a sezónnu réžiu. Začiatkom týždňa však už pomyselný pohár trpezlivosti pretiekol a svetová hviezda Petra Vlhová sa e s ďalšími ľuďmi zo sekcie alpského lyžovania zo 46 rôznych klubov odhodlala na radikálny krok – odísť zo SLA. „Dvanásť rokov bojujete a trápite sa. Je jednoduchšie postaviť novú firmu, ako zrekonštruovať tú starú. Preto Petra odchádza,“ povedal pre RTVS Vlhovej otec Igor, ktorý celú akciu inicioval.

Podľa Jany Palovičovej, doteraz zodpovednej za vedenie alpského úseku SLA, bola už vraj situácia v hnutí taká neúnosná, že členstvo najnovšie ukončila nadpolovičná väčšina zjazdárskych klubov, teda 40 % členskej základne. Šéf SLA Ivan Ivanič to však vidí inak a podľa jeho výpočtov ide len o 1,06 % všetkých členov SLA. Toto číslo priamo korešponduje s výsledkami septembrovej konferencie SLA, kde hŕstka jeho nespokojných odporcov mala možnosť priamo meniť pomery, no nepochodila. „Šesť úsekov s takýmto postupom nesúhlasí a veľa ľudí o vystúpení zo SLA vôbec nič nevie,“ uviedol šéf asociácie, podľa ktorého Vlhová zatiaľ o odchod oficiálne nepožiadala. „Prestupy majú určitý proces, myslím, že sa to vyrieši do týždňa. Nemám obavy, že by Petra zostala v SLA,“ reagoval otec Petry, ktorá by mala mať štart na najbližších superobrovských slalomoch Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi zaručený.

Tretia „strecha"

„Medzinárodnú lyžiarsku federáciu FIS sme informovali, že na Slovensku je druhý subjekt zastrešujúci väčšinu športovcov, preverovali sme to aj cez informačný systém a máme potrebné dokumenty,“ uviedol štátny tajomník pre šport Ivan Husár, podľa ktorého by ZSL mal dočasne spadať pod Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), ktorý získava objektívne informácie o tom, čo sa udialo, no najmä o tom, čo treba urobiť, aby sa situácia vyriešila.

Slovenské lyžovanie by tak malo už tretiu „strechu“ v samostatnej ére. Pred 12 rokmi chybami minulosti zaťažený Slovenský lyžiarsky zväz (SLZ) zanikol, o čom vtedy rozhodla mimoriadna konferencia, ktorej delegáti akceptovali aj vznik občianskeho združenia Slovenská lyžiarska asociácia (SLA). Tá tretia vznikla revolúciou zdola.