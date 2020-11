Vlani rozzúrili Košičanov tabuľky na neudržiavaných chodníkoch: Mesto prišlo s novým plánom, narazilo na problém

Geniálny plán Košíc, ako sa zbaviť minuloročných modrých tabuliek a lacnejšie vyčistiť mestské chodníky v zime, zatiaľ nevychádza podľa ich predstáv.

Vlani sa medzi Košičanmi zdvihla vlna odporu voči kroku magistrátu, ktorý na desiatky neudržiavaných a zľadovatených chodníkov umiestnilo modré tabuľky oznamujúce neudržiavanie úseku. Tento rok prišiel primátor Polaček s nápadom, ako tento problém vyriešiť. Pre Košičanov predstavili mobilnú aplikáciu, pomocou ktorej si ľudia môžu adoptovať stovky častí chodníkov v meste, o ktorý by sa povinne starali. Záujemcov o adopciu je zatiaľ málo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa samosprávy v rámci pilotného projektu malo byť pôvodne počas zimnej sezóny pre záujemcov k dispozícii približne 800 úsekov najmä na Severe, Juhu, Západe. Po nasnežení ich musia očistiť do 24 hodín. Aktuálne mesto ponúka v aplikácii pre ľudí len 595 úsekov chodníkov. Košice deklarovali, že týmto spôsobom samospráva ušetrí. Dočisťovanie úsekov cez subdodávateľov by ich stálo 610-tisíc eur a výpomoc pracovníkov Správy mestskej zelene až na 800-tisíc eur. Dočisťovanie úsekov prostredníctvom aplikácie a so spolupráce s Košičanmi by mesto málo stáť najviac pol milióna eur.

Práve vďaka tejto pomoci občanov sa mesto chcelo definitívne zbaviť modrých tabuliek, ktoré počas poslednej zimy pribudli v uliciach mesta a označovali 800 neudržiavaných chodníkov. Mnohí ľudia ich z hnevu a frustrácie zo zeme vytrhávali. “Týmto spôsobom bude zabezpečené čistenie aj tých komunikácií, ktoré v uplynulých rokoch nebolo možné čistiť strojovo. Občanov isto poteší, že vďaka tomu zmiznú všetky modré tabuľky z chodníkov,” uviedlo mesto pri predstavení aplikácie.

Chodníky, ktoré si nikto neadoptuje budú podľa hovorca mesta Vladimíra Fabián adočisťovať pracovníci Kositu alebo Správy mestskej zelene. “Modré tabuľky, ktoré informujú o tom, že je chodník neudržiavaný v uliciach už nebudú,” uviedol hovorca.

Zimná údržba za pomoci Košičanov

- 169 obyvateľov si doteraz adoptovalo 1 chodník

- 50 metrov je priemerná dĺžka jedného úseku chodníka,

- 595 úsekov chodníkov sa nachádza v aplikácii, pôvodne ich malo byť až 800

- 28,4% chodníkov sa podarilo úspešne adoptovať

- 8,45km je celková dĺžka všetkých adoptovaných chodníkov dokopy,

- 200€ paušálne + 5€ za každý deň odhŕňania je odmena pre občanov ktorí sa rozhodnú si chodník adoptovať

Zapojili by ste sa ešte do odhŕňania chodníkov?

Tomáš Jurkovič (26), Košice, manažér

Myslím si, že by to mohlo mať úspech, uvidíme ako dopadne pilotný projekt túto sezónu. Prvotný záujem som očakával trochu vyšší ako necelých 30 percent adoptovaných chodníkov, možno to súvisí s nerovnomerným rozdelením ponúkaných chodníkov po celom meste. Do budúcna to však môže byť atraktívnejšie, ak sa umožní priradenie viacerých chodníkov jednému obyvateľovi, resp. pridajú sa do ponuky aj náročnejšie a lepšie finančne ohodnotené úseky, napr. so schodiskami a podobne. Rád by som sa zapojil, no v mojej časti si už chodníky adoptované.

Daniel Nagy (21), Košice, študent

Mám pocit že je to dobrý nápad, ktorý prináša možnosť brigády pre mladších ľudí hlavne, ale tak samozrejme ak je niekto aktívny tak prečo nejsť aj v staršom veku. Možno nejde až tak o finančné ohodnotenie, aj keď samozrejme aj nejaké tie peniaze nie sú na zahodenie, ale o to že pomôžeš nejakým spôsobom svojmu okoliu. Rád by som sa zapojil, ale kvôli štúdiu by som to nestíhal.