Oprava štadiónu v Prešove sa natiahla, ešte 2 milióny a je ako nový: Unikát nad hlavami fanúšikov!

Športovci sa konečne dostali znova na ľad. Rekonštrukcia zimného štadióna v Prešove však trvala od roku 2018, keď prevádzku ukončili statici. Jeho oprava si vyžiadala takmer 5 miliónov € a ďalšie milióny ešte bude nevyhnutné investovať.

Prešovský zimný štadión postavili ešte v roku 1967, aby ako vtedy jeden z najmodernejších poslúžil na usporiadanie hokejových ME juniorov v roku 1970. Odvtedy sa do neho investovalo len minimálne. “Jeho úplnú odstávku si vynútila zlá statika,” uviedol hovorca Mestského úradu v Prešove, Vlado Tomek.

Opravy mali pôvodne trvať necelý rok a pol, napokon prebiehali o rok dlhšie. Radnica to vysvetľuje tým, že stavbári v časoch socializmu nepostupovali podľa schváleného projektu, niektoré časti stavby postavili inak, ako mali a to vyšlo najavo až teraz. Najzložitejšou časťou rekonštrukcie bola výmena strechy položenej na lanách. Tie museli dať vyrobiť v Taliansku. “Ide o unikátnu sedlovú strechu, akých je na svete len niekoľko,” pripomenul hovorca.

Celková rekonštrukcia stála 4,87 milióna €. „Sme zrejme jediná samospráva na Slovensku, ktorá vyčlenila na rekonštrukciu športového objektu takmer 5 miliónov eur z vlastných zdrojov, bez akejkoľvek dotácie zo štátu, eurofondov, či od sponzorov,” podotkla primátorka mesta Andrea Turčanová. Na štaióne zrekonštruovali aj vstupné priestory, podlahy, či oceľové konštrukcie pre vstupy do hľadiska. Okrem toho boli osadené nové turnikety, osvetlenie a vzduchotechnika. Vymenené boli aj rozvody vodovodu a kanalizácie a sociálne zariadenia. Na fasáde pribudli nové hliníkové presklenia a vstupy. Rovnako došlo k zmene prístupu k hľadisku, čo by malo zrýchliť presun divákov do hľadiska a naopak. Predpokladá sa, že osadenie nových 3600 sedačiek, rekonštrukcia šatní a oprava fasády si vyžiada ešte 2 milióny €.

Unikátna strecha

Práce na strešnej konštrukcii, ktorá má 430 metrov štvorcových, trvali približne 8 mesiacov. “Koncept technického riešenia pozostáva zo sústavy nosných a predpínacích predpätých lán typu OPEN SPIRAL Strand. Celková dĺžka týchto lán je 9 348 metrov. Lanová sieť je pospájaná so 4 200 kusmi lanových trojsegmentových spojok. Poloha každej spojky je geodeticky zameraná. Medzi lanovými spojkami v smere predpínacích lán sú osadené oceľové Omega profily, na ktoré bol namontovaný trapézový plech. Na plechy bola uložená bitumenová samolepiaca parozábrana. Súvrstvie pokračuje ďalej tepelnou izoláciou 2 x 100 mm z kamennej vlny a hydroizolačnú funkciu plní zváraná a kotvená TPO fólia. Všetky kovové prvky sú ošetrené žiarovým zinkovaním,” vysvetlil Vlado Tomek.