Ivan sa blysol v úspešnom seriáli, jeho kroky napokon viedli späť na Slovensko: Sľubnú kariéru vymenil za sen z detstva

Splnil si svoj sen z detstva! Ivan Jurczazak (29) z Dunajskej Lužnej (okr. Senec) pôsobil v minulosti ako model a herec v Kanade. Sľubnú kariéru v krajine javorového listu sa však rozhodol hodiť za hlavu a vrátil sa späť na Slovensko, kde si splnil sen o svojom vlastnom obchodíku.

Ivan Jurczazak sa dostal do Kanady po vysokej škole. Život za veľkou mlákou bol pre neho ako zážitok z nejakého filmu. „Prišiel som tam s tým, že neviem dobre jazyk, no chcem pracovať,“ začína svoje rozprávanie s tým, že v krajine javorového listu pričuchol aj k filmovému priemyslu. Dokonca si zahral vedľajšiu úlohu v známom seriáli Lucifer. S týmto nakrúcaním sa mu spája aj jedna vtipná príhoda.

„Nespoznal som hlavnú postavu seriálu! Tom Ellis prišiel za mnou sa pozhovárať, no ja, netušiac, kto to je, som ho odbil tým, že neviem po anglicky,“ usmieva sa nad trápnou situáciou. Život pred kamerou mu však nestačil, a tak sa rozhodol načrieť aj do vôd modelingu. Dokonca si otvoril aj vlastný stánok s kvetinami. „V Kanade však na to, aby ste mohli takýto stánok mať, vás museli vylosovať, aby vám dali priestor. Hneď v prvý deň som predal všetky kvety a odvtedy sa ostatní predavači snažili napodobniť moju prácu,“ hovorí Ivan, ktorý tam dostal prezývku Flowerman.