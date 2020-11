Neprehliadnuteľný detail urobil z Kardashianky kráľovnú Halloweenu: Za týmto klenotom stojí talentovaná Slovenka!

Svojou prácou dokáže podtrhnúť krásu modeliek, speváčok aj obyčajných žien! Ku klientom Slovenky, ktorá stojí za neprehliadnuteľnými korunkami, sa však pridávajú aj hviezdy svetového formátu. Na Halloween si čo-to z jej dielne vybrala samotná Khloé Kardashian (36)!

Majstrovský kúsok Slovenky Aničky, ktorá spolu s partnerom vystupuje pod značkou CarbickovaCrowns, obletel počas Halloweenu všetky sociálne siete! Postarala sa o to Khloé Kardashian, ktorá si z jej tvorby vybrala zlatú korunu. Americká hviezda z reality šou Keeping Up with the Kardashians a basketbalista Tristan Thompson (29) sa počas Halloweenu nahodili ako Marcus Antonius a Kleopatra. Ladila s nimi aj ich dvojročná dcérka True, ktorú ich tím taktiež odel do zlatej farby.

Ako každý rok, ostro sledovaná celebrita zaujala prepracovanými doplnkami, z ktorých ten najvýraznejší vznikal práve v rukách talentovanej Aničky. Hviezda zverejnila niekoľko fotiek, kde je zblízka vidieť prepracovanú korunu aj metalický top. Fanúšikovia i priatelia Khloé Kardashian nešetrili pri luxusnom prevedení najznámejšej vládkyne Egypta slovami chvály a obdivu.