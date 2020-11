Tréner Škótov si kladie tie najvyššie ciele: Jednoznačne chceme vyhrať skupinu

Škótska futbalová reprezentácia má pred dvoma záverečnými vystúpeniami v tejto edícii Ligy národov na Slovensku a v Izraeli jednoznačný cieľ, ktorým je postup do A-divízie.

Jej tréner Steve Clarke by privítal, keby sa ho podarilo splniť už v nedeľnom zápase na Štadióne Antona Malatinského Trnave. Škóti sú s 10 bodmi jasní lídri 2. skupiny B-divízie a v prípade víťazstva nad Slovákmi im prvenstvo a postup do "áčka" už nik nevezme.

"Poviem to na rovinu, jednoznačne chceme vyhrať našu skupinu a zaistiť si účasť v A-divízii. Našou veľkou túžbou je konfrontovať sa s najlepšími v Európe. Toto mužstvo má vysoké ambície a víťazného ducha. Zápasy proti Slovensku a Izraelu sú pre nás dôležité, pripravujeme sa s plnou vážnosťou a chceme v nich uspieť. Hráči si naplno uvedomujú ich vážnosť. Ligu národov vnímame ako atraktívnu súťaž. Dostali sme sa z nej na EURO 2020 a vieme, že podobná príležitosť sa naskytne aj pri bojoch o MS 2022," citoval portál eveningexpress.co.uk kouča Škótov, ktorého zverenci postúpili vo štvrtok v Belehrade cez domáce Srbsko na EURO 2020 po dramatickom jedenástkovom rozstrele.

Škótsko tak ukončilo nelichotivú sériu desiatich neúspešných kvalifikačných cyklov, v ktorých stroskotalo pred bránami veľkých turnajov. Naposledy štartovalo na MS 1998 vo Francúzsku, kde získalo v základnej skupine jediný bod a nepostúpilo ďalej. Na budúcoročnom kontinentálnom šampionáte si momentálne 45. tím rebríčka FIFA zmeria v D-skupine sily s Českom, Chorvátskom a Anglickom, pričom dvakrát bude hrať vo svojom glasgowskom chráme Hampden Parku. "Pred zápasom v Belehrade sme si povedali, že urobíme maximum pre to, aby sme ľudí v našej krajine naplnili hrdosťou a šťastím. Fanúšikovia škótskeho futbalu si toho v uplynulých rokoch vytrpeli dosť, výsledky národného tímu im nedávali veľký dôvod na spokojnosť. Dovolím si však tvrdiť, že táto generácia hráčov ich pohľad na reprezentáciu zmenila," vyhlásil 57-ročný kormidelník škótskej reprezentácie, ktorý počas hráčskej kariéry pôsobil ako obranca v St. Mirrene (1982-1987) a Chelsea Londýn (1987-1998).

Škóti sa v Trnave predstavia opäť po vyše štyroch rokoch, 11. októbra 2016 podľahli Slovensku v kvalifikácii MS 2018 jasne 0:3. V ďalších dvoch vzájomných súbojoch sa už ale karta obrátila - 5. októbra 2017 v Hampden Parku v "odvete" kvalifikácie MS 2018 uspeli 1:0 a pred mesiacom rovnakým výsledkom zdolali Slovákov v tejto edícii Ligy národov. Naposledy prehrali vlani v októbri, keď v bojoch o EURO 2020 utŕžili v Rusku debakel 0:4. Odvtedy dokázali šesťkrát zvíťaziť a trikrát remizovať. Pred zápasom so Slovenskom naznačil tréner hostí, že siahne k zmenám v základnej zostave. Pre dištanc nemôže počítať s útočníkom Lyndonom Dykesom, štart kapitána Andyho Robertsona je pre zranenie otázny. "V Belehrade to bol po fyzickej a emočnej stránke nesmierne vyčerpávajúci zápas, nejaké zmeny preto budú. Nijako však nesúvisia s oslavami. Tie boli také, ako sa patrí, ale skončili sa už v noci. Nikto z hráčov to neprehnal, každý z nich je profesionál a pozná mieru," dodal Clarke.