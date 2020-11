Matovič čaká na "domácu úlohu" Richarda Sulíka: Podľa premiéra má situácia iba dve riešenia

Premiér Igor Matovič (OĽANO) sa opäť prihovára ľuďom cez status. Nezabudol v ňom ani spomenúť ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).

"Do nedele čakám na splnenie domácej úlohy kolegom Sulíkom," napísal na sociálnej sieti. Týka sa to hlavne podmienok otvorenia škôl a reštaurácií. Vyhlásil, že to bolo pôvodne jeho cieľom s Komunitným testovaním, čo jeho "kolega vyhlásil cez status z dovolenky za hlúposť".

"Nevadí, on je taký. Nechám sa poučiť ... a naozaj nedočkavo čakám na jeho alternatívny plán, ako do bodky splniť požiadavky odborníkov a všetko otvoriť bez masívneho testovani a lockdownu," vyjadril sa Matovič.

Podľa premiéra bude nasledujúce chladné a vlhké obdobie ideálne pre šírenie koronavírusu. "Tisícročia poznáme na tlmenie epidémie jeden kľúčový nástroj - karanténu. Rôzne sú len jej stupne. Dnes súboru rôznych pravidiel rôznych stupňov a foriem karantén hovoríme lockdown, uzamknutie. My sme si na Slovensku na tlmenie epidémie odskúšali aj masívne plošné testovanie 3,6 milióna ľudí. Výsledky sú jednoznačné," uviedol Matovič.

Podľa neho máme len dve možnosti. "Ak chceme prežiť zimu s minimálnymi újmami a dopriať deťom školu či reštauráciám normálne fungovanie - zraziť počet denných pozitívnych silným lockdownom, alebo ďalším masívnym testovaním. Prípadne ich kombináciou. Ak ktokoľvek tvrdí, že môžeme heknúť pravidlá Konzícia odborníkov, nebude si ich všímať a otvoríme napr. školy, tak len blúzni," vysvetlil. Nazdáva sa, že by to spôsobilo rast nových prípadov.