Michal Ďuriš vystrieľal Slovensku postup na EURO: Gól na celý život!

Žolík, ako sa patrí! V minulosti odstrkovaný Michal Ďuriš (32) vystúpil z tieňa anonymity. Hoci je klasickým útočníkom, ani v Belfaste sa nepozrel do základnej zostavy.

, keď nahradil dobre hrajúceho Ondreja Dudu (25). Prekvapujúci trénerov krok mal však nakoniec šťastné rozuzlenie. Hrotový hráč Omonie Nikózia vystrieľal futbalistom Slovenska postup na majstrovstvá Európy.



Rodák z Uherského Hradišťa rozhodol umiestnenou strelou v predĺžení. „Myslím, že od Kucku som dostal loptu a snažil som sa iba trafiť bránu. Som veľmi rád, že to tam padlo. Bol to jeden z mojich dôležitých gólov, na ktorý budem spomínať celý život. Emócie sú neskutočné. Máme radosť, že si po štyroch rokoch zopakujeme účasť na majstrovstvách Európy,“ vravel šťastný strelec po zápase. Ďuriš nepatrí k špičkovým kanonierom. V tejto sezóne cyperskej najvyššej súťaže skóroval iba raz. V reprezentácii sa pri 49 štartoch presadil sedemkrát.



„Chcel by som toto víťazstvo venovať všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí nám držali palce, ale pre pandémiu koronavírusu nemohli byť s nami na štadióne. Cítili sme aj na diaľku, že stáli za nami. Víťazstvo patrí im.“ Skromný útočník tušil, že v Belfaste to bude podobne ťažká partia ako v semifinále baráže s Írmi. Na Tehelnom poli rozhodli penalty, ani vo štvrtok k nim nebolo ďaleko. „Škoda, že sme inkasovali päť minút pred koncom. Víťazstvo v predĺžení chutí možno ešte sladšie. V takýchto zápasoch je to aj o srdiečku a o bojovnosti. Ani po góle súpera sme nesklonili hlavu a pokračovali ďalej,“ uzavrel slovenský hrdina.