Debata o rušení krajov prekvapila aj šéfa SK8: Viskupič si o reforme myslí svoje

Akademické debaty o počte vyšších územných celkov (VÚC) a prekresľovaní ich mapy po 20 rokoch obyvateľom nič konkrétne neprinesú.

Pre TASR to uviedol šéf Združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Reagoval tak na Úniu miest Slovenska (ÚMS), ktorá navrhuje zrušiť súčasné VÚC alebo aspoň znížiť ich počet na štyri regióny plus mesto Bratislava.

Zástupcovia ÚMS to vyhlásili po štvrtkovom (12. 11.) stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, kde sa bavili aj o reforme verejnej správy. SK8 víta pokračovanie diskusie o reforme verejnej správy, je však prekvapené, že na "programe dňa" bola aj téma rušenia samosprávnych krajov. "Čiže sa hovorilo 'o nás bez nás'," skonštatoval Viskupič. Prekresľovanie politických máp Slovenska považuje za komplikovaný, zdĺhavý a ťažko realizovateľný koncept, ktorý odvracia pozornosť od podstaty, ktorou je úprava kompetencií.

"Dlhodobo navrhujeme presun časti kompetencií miestnej štátnej správy na samosprávu. VÚC, ale aj mestá a obce by vedeli lepšie a efektívnejšie vykonávať väčšinu jej súčasných úloh a vzhľadom na priamu voľbu svojich predstaviteľov byť aj bližšie obyvateľom, ako je centrálna administratíva," priblížil predseda SK8. Súčasné obdobie pandémie podľa neho ukázalo, že štát nevie reagovať tak rýchlo ako samospráva a nevie ani pokryť niektoré činnosti tak efektívne, ako to vie osem samosprávnych krajov. Viskupič tvrdí, že kraje už deväť mesiacov zabezpečujú logistiku dodávok zo štátnych hmotných rezerv, ich rozdeľovanie a následnú distribúciu cieľovým skupinám. "Je otázne, ako by sa toto dalo realizovať, keby si to malo zabezpečovať samostatne všetkých takmer 3000 obcí a miest," poznamenal.

SK8 víta diskusiu o nevyhnutných zmenách, v ktorej sa chce združenie samosprávnych krajov zameriavať na riešenia, ktoré zlepšia obyvateľom dostupnosť a kvalitu verejných služieb. Viskupič deklaruje, že sú otvorení konštruktívnemu dialógu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a ÚMS. Myslí si však, že presun kompetencií z miestnej štátnej správy (okresných úradov) na samosprávne kraje je riešením, ktoré by zjednodušilo a zefektívnilo verejnú správu a zároveň by prinieslo aj úspory výdavkov štátneho aparátu.

ÚMS navrhuje zrušiť súčasné VÚC. Ich terajšie postavenie a kompetencie totiž považuje za veľmi slabé. Alternatívou môže byť aspoň zníženie ich počtu na štyri regióny plus mesto Bratislava a posilnenie ich kompetencií a financovania. Mali by tak vlastnú hospodársku, daňovú či školskú politiku, čím by sa zároveň mohol znížiť počet ministerstiev. Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje podľa slov primátora Trenčína a prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka za vhodné, aby si ÚMS, ZMOS a SK8 sadli za jeden stôl, dohodli sa na spoločnom stanovisku na reforme verejnej správy a predstavili ho aj vláde SR.