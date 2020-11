Osudným sa mu stal COVID-19: Vyjednávači USA a Izraela vzdali hold zosnulému Irikátovi

Bývalí izraelskí a americkí mieroví vyjednávači vzdali hold svojho palestínskemu kolegovi Saíbovi Irikátovi, ktorý v utorok podľahol zdravotným komplikáciám vyvolaným chorobou COVID-19.

Ako informoval denník The Times of Israel, Cipi Livniová, bývalá izraelská ministerka zahraničných vecí, ktorá s Irikátom rokovala začiatkom 21. storočia, uviedla, že ju správa o Irikátovom úmrtí zarmútila. Vo svojom tvíte spomenula, že Irikát jej krátko po tom, ako ochorel, poslal správu s textom: "Ešte som nedosiahol to, pre čo som sa narodil". Livniová vyjadrila sústrasť pozostalým a uviedla, že Irikát jej bude chýbať.

Josi Bejlin, bývalý izraelský minister a mierový vyjednávač, označil v utorok Irikátovu smrť za "veľkú stratu pre tých, ktorí veria v mier, a to na palestínskej aj izraelskej strane".

Spomenul, ako Irikát poslal svoje deti do letného tábora nazvaného Semená mieru, ktorý propaguje pokojné spolužitie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Hovoril aj o tom, ako bol po povodni v Jerichu Irikát dojatý, keď sa dozvedel, že jeho dcéra dostala 23 e-mailov od svojich izraelských priateľov, ktorí sa zaujímali, či je ona i jej rodina v poriadku.

Vyslanec Bieleho domu pre Blízky východ Jason Greenblatt vo svojom tvíte priznal, že mal s Irikátom často rozdielne názory na izraelsko-palestínsky konflikt, jeho históriu a spôsob riešenia. Uznal však, že Irikát sa zo všetkých síl snažil zastupovať svoj ľud.

Saíb Irikát roky trpel chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a preto v roku 2017 v USA podstúpil transplantáciu pľúc. V októbri sa nakazil koronavírusom SARS-CoV-2 a po liečbe v Ramalláhu bol v druhej polovici októbra prevezený do nemocnice v Izraeli, kde však v utorok zomrel.