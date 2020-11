Nová vakcína má 90-percentnú účinnosť: Jedno očkovanie stačiť nebude

Svitá na lepšie časy! Vedci z farmaceutických spoločností Pfizer a BioNTech vytvorili vakcínu proti ochoreniu COVID-19.

Jej úspešnosť dosahuje 90 %. Podľa ich slov ide o skvelý deň pre vedu a pre ľudstvo. Bude to znamenať koniec pandémie?

Podobných správ o vyvíjaní vakcín sa objavilo už veľa. Rovnako ako aj pochybnosti ohľadom ich účinnosti. Teraz prichádza nádej zo spojenia dvoch medzinárodných farmaceutických spoločností, americkej Pfizer a nemeckej BioNTech. Svoju novú vakcínu otestovali už na 43 500 ľuďoch v šiestich krajinách. Neboli u nich zaznamenané žiadne zdravotné riziká. Spoločnosti plánujú požiadať o urýchlené schválenie očkovacej látky do konca mesiaca.

Ako táto nová RNA vakcína pracuje? Vedci použili experimentálny prístup. Vzali časť genetického kódu z vírusu, ktorý má za úlohu vytrénovať imunitný systém. Vakcína prenikne do buniek, ktorým dá príkaz na tvorbu bielkovín koronavírusu. To naštartuje imunitný systém do tvorby protilátok a aktivuje T-bunky na zničenie infikovaných buniek. Ak sa pacient nakazí, práve ony začnú s vírusom v tele bojovať. Pre vyššiu účinnosť sú potrebné dve dávky s odstupom troch týždňov.

Testy uskutočnené v USA, Nemecku, Brazílii, Argentíne, Južnej Afrike a v Turecku preukázali 90 % ochranu pred koronavírusom po siedmich dňoch od podania druhej dávky. Doteraz žiadna z vyrábaných vakcín nezaznamenala za rekordne krátky čas takéto vý­sledky. Do konca tohto roka by spoločnosť Pfizer chcela dodať 50 miliónov dávok a do konca roka 2021 až 1,3 miliardy dávok. Jediný problém by mohla byť ich logistika, pretože vakcína musí byť uskladnená pri teplote -80 °C.