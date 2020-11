Viac testosterónu? Najlepšie doplnky výživy pre mužov

ČO JE TO TESTOSTERÓN?

Testosterón je najdôležitejší mužský pohlavný hormón. Vzniká v semenníkoch (až 95 %), ženy sú o túto časť ochudobnené a ich zásobáreň vzniká vo vaječníkoch. Hoci aj ženy majú testosterón, ide len približne o desatinu toho, čo muži.

Najväčší význam a nárast má testosterón počas puberty, kedy sa u chlapcov prejavuje zmenou vzhľadu, naberaním svalov a celkovým „zmužnením“. Taktiež má vplyv aj na ochlpenie, niekedy aj akné. V neskoršom veku udržiava ochlpenie, bráni rozvoju osteoporózy a pokračuje v ovplyvňovaní spermatogenézy. Pomáha tvorbe svalovej hmoty a pri spaľovaní tuku. Hladina testosterónu s vekom klesá a pre udržanie svalovej hmoty treba robiť čím ďalej viac.

AKÉ FUNKCIE MÁ TESTOSTERÓN?

V tele muža hrá testosterón významnú rolu. Ovplyvňuje náladu, tvorby svalstva, sebavedomie, kondíciu a metabolizmus.

Nízka hladina testosterónu znamená pre mužov únavu, menšia odolnosť stresu, zlú náladu, depresie, jednoduchšie naberanie tuku, ale aj väčšie riziko zdravotných problémov. Ak ste mali obdobie, kedy ste mali zlú náladu, cítili ste sa slabí, stále v strese, pribrali hlavne telesný tuk a nechcelo sa vám cvičiť, s veľkou pravdepodobnosťou vám klesol testosterón.

VYSOKÁ ČI OPTIMÁLNA HLADINA TESTOSTERÓNU ZAISTÍ:

• viac svalovej hmoty

• lepší výkon v športe a viac energie

• motiváciu, lepšiu náladu a chuť byť aktívny

• zlepšenie sexuálne výkonnosti a veci s tým spojené

TAKTIKY NA ZVÝŠENIE TESTOSTERÓNU:

Ciest, ako navýšiť testosterón, je niekoľko. Všetky sú v súlade s bežne odporúčaným zdravým životným štýlom.

Cvičenie a dvíhanie ťažších váh. Ak chodíte do posilňovne, sústreďte sa na ťažké cviky. Cvičte drepy, mŕtve ťahy, bench-press a tlak s veľkou činkou. Veľké cviky nútia pracovať celé vaše telo vrátane veľkých svalových skupín a tým stimuluje telo k produkcii testosterónu.

Kvalitný spánok. Nedostatok spánku po dobu jedného týždňa (5 hodín za noc) dokázal znížiť hladinu testosterónu u zdravých mužov o 15%.

Obmedzenie stresu. Stres má negatívny dopad na mnoho vecí a jednou z nich je aj hladina testosterónu. Snažte sa byť počas dňa v dobrej nálade a dopriať si viac relaxu.

NAJLEPŠIE VOĽNOPREDAJNÉ DOPLNKY VÝŽIVY:

1. TESTO24

Doplnok výživy obsahujúci niekoľko účinných látok pre zvýšenie hladiny testosterónu.

2. NOVINKA: T-NOX

Značka doplnkov výživy má v ponuke novinku, obsahujúcu okrem aktívnych látok na podporu testosterónu, aminokyselinu arginín - ktorá pomáha zvyšovať hladinu NO (oxidu dusnatého), vďaka čomu dochádza k zvýšenému prietoku krvi. Kvôli tejto vlastnosti sa arginin pridáva do športovej výživy pre zlepšenie prekrvenia svalov, ale taktiež sa pridáva do doplnkov, ktoré prirodzene pomáhajú lepšej erekcii, čo mnohý muži určite ocenia.

Tribulus terrestris – (kotvičník) je jednoročná poliehavá bylina z čeľade jarmovcovité (Zygophyllaceae) často používaná v lekárstve alebo v doplnkoch výživy u športovcov. Tribulus terrestris sa využíval už v tradičnej starovekej gréckej, čínskej aj indickej medicíne (ájurvéda) ako prostriedok na zvýšenie mužskej vitality. Extrakt z rastliny je v nekonvenčnej medicíne západných krajín populárny od 80. rokov 20. storočia. Používa sa na zvýšenie hladiny testosterónu v krvi, zvýšenie libida a ako adaptogén pre fyzicky aktívnych mužov.

