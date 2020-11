Zmena pri zákaze vychádzania: Platia nové výnimky, na toto nezabudnite v červených okresoch

Od pondelka sa upravili výnimky zo zákazu vychádzania, ktorý trvá do 14. novembra.

Nevzťahuje sa na osoby s negatívnym antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonaným v rámci celoplošného testovania. V okresoch, kde bolo cez víkend (7. - 8. 11.) druhé kolo testovania, je potrebný aktuálny test. V ostatných stačí ten doterajší z 29. októbra až 1. novembra. Preukázať sa možno aj PCR testom. Platia aj ďalšie výnimky. Obmedzenie pohybu neplatí v čase od 1.00 h do 5.00 h.

V okresoch zapojených do druhého kola testovania musí byť antigénový test vykonaný v čase od 6. do 8. novembra. Osoby pôsobiace v bezpečnostnom systéme, zamestnanci štátu alebo vykonávajúci prácu vo verejnom záujme, príslušníci záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených síl môžu mať aj test z 5. a 6. novembra. Možné je preukázať sa aj negatívnym RT-PCR testom. Pri pohybe v zelených okresoch sa stačí preukázať testami z prvého plošného testovania.

Bez negatívneho testu si bude možné počas zákazu vychádzania zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby, ako sú nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných látok či krmiva pre zvieratá. Výnimka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesty späť. Výnimka platí i na cestu na test. Zákaz sa nevzťahuje ani na deti do desiatich rokov.

Rovnako možno ísť bez negatívneho testu na pohreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo či ísť na krst. Platí to aj pri ceste s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný. Výnimka je aj na prechádzku so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a na cestu s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá.