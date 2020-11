Testovanie v Prešove poznačila tragédia: Muž prišiel na odber, o pár minút skolaboval!

Priebeh druhého kola testovania v Prešove poznačila veľká tragédia.

Na plošné testovanie a pre certifikát s výsledkom antigénového testu na COVID-19 si išiel aj 68-ročný dôchodca v sprievode svojich najbližších. Do radu sa postavili hodinu pred otvorením odberného miesta. Podľa svedkov smutnej udalosti mužovi prišlo zle len pár minút po jeho príchode. Oživiť sa ho snažili miestni zdravotníci a neskôr aj privolaní záchranári, žiaľ, bezvýsledne.

K tragédii došlo v sobotu na odberovom mieste pred vchodom do ZŠ na ul. Matice slovenskej v Prešove krátko po 7. 00 hod. Ľudia sem prišli už skôr, aby sa postavili do radu na odbery, ktoré začali až o 8.00 hod. Na mieste už však boli zdravotníci prichystaní spolu s vojakmi a políciou. Medzi čakajúcimi bol aj 68-ročný dôchodca so svojou manželkou a s dcérou. Pár minút po ich príchode vypukla dráma. Muž pre srdcový infarkt skolaboval a spadol na zem. Na pomoc sa mu okamžite vydali zdravotníci.

„Začali s resuscitáciou a privolali záchranku. Privolaný lekár pokračoval v resuscitácii, bohužiaľ sa muža nepodarilo oživiť,“ uviedol Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. O chvíľu pri pacientovi boli záchranári, ktorí pokračovali s masážou srdca. „Pacienta v kritickom stave previezli na Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove, nepodarilo sa im ho však oživiť,“ uzavrel hovorca košických záchranárov Viktor Wurm. Presnú príčinu smrti určí pitva.