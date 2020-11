Národná tragédia pre Dánsko: 17 miliónov noriek ide kvôli koronavírusu na smrť

Masaker v Dánsku. Zmutovaný vírus sa začal šíriť medzi norkami chovanými pre kožušinu.

Pretože sa táto mutácia môže preniesť aj na ľudí, všetky norky zabijú - spolu až 17 miliónov zvierat! Dánsko nie je jedinou krajinou, ktorá musela podstúpiť takýto krok. Koronavírus sa začal šíriť od prvej vlny pandémie na norkových farmách aj v Holandsku a v Španielsku. V oboch štátoch siahli po likvidácii zvierat. Rýchlosť, s akou sa ochorenie na dánskych farmách šíri, je však výrazne vyššia.

Na severe krajiny preto vstúpili do platnosti nariadenia v podobe zatvorenia reštaurácií, barov, verejnej dopravy a zákazu vonkajších aktivít až do 3. decembra. Spoločne s týmto rozhodnutím prišiel aj zdrvujúci verdikt. Všetkých 207 fariem z oblasti muselo pristúpiť na vyhubenie 17 miliónov noriek oxidom uhoľnatým. Stalo sa tak po objavení nebezpečne zmutovaného vírusu u dvanástich osôb.

Krajina patrí k svetovému producentovi norkovej kožušiny. Vyváža prevažne na trhy do Číny a Hongkongu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú práve norky dobrými zásobníkmi pre koronavírus. Oceňuje však odhodlanie a odvahu Dánska podstúpiť takýto krok napriek ekonomickému dosahu, aký to bude mať na krajinu. Bol však nevyhnutný. Dánska premiérka Mette Frederiksen uviedla, že táto zmutovaná verzia vírusu má schopnosť oslabiť protilátky, ktoré si telo samo vytvára. V dôsledku toho by budúce vakcíny mohli stratiť účinnosť.