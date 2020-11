Wisconsin sa otočil Trumpovi chrbtom! Biden sa teší z ďalších hlasov, prezident podnikne tvrdé kroky

Kandidát amerických demokratov Joe Biden podľa stanice CNN aj podľa agentúry AP zvíťazil v utorkových prezidentských voľbách v kľúčovom severoamerickom štáte Wisconsin.

Získal tak ďalších desať voliteľov, takže podľa spravodajskej webu Axios už má 248 z 270 potrebných voliteľov. Trump ich má zatiaľ 214, ale ešte stále nie sú konečné výsledky z ďalších kľúčových štátov ako Michigan a Pensylvánia, ktoré majú dokopy 36 voliteľov.

Trumpová kampaň už oznámila, že nechá výsledky vo Wisconsine prepočítať. Vo voľbách v roku 2016, v ktorých proti Trumpovi kandidovala Hillary Clintonová, Trump vo Wisconsine zvíťazil.

Bidenovo víťazstvo je ale veľmi tesné a ak je rozdiel menší ako jeden percentuálny bod, môže kandidát požiadať o prepočítanie.

Šéf Trumpovej kampane Bill Stępień už oznámil, že o to kampaň vo Wisconsine požiada. "Sú správy o nepoctivých prípadoch v niekoľkých wisconsinských okresoch, čo vyvoláva vážne pochybnosti o platnosti výsledku. Čísla dávajú prezidentovi právo na prepočítanie a my o to okamžite požiadame," povedal Stępień.

Ako napísala agentúra Reuters, podľa odborníkov sú podvody v amerických voľbách veľmi zriedkavé.

Ostro sledovaný súboj o Biely dom! Biden získal najviac hlasov v dejinách prezidentských volieb USA

Trump sa už skoro ráno vyhlásil za víťaza amerických volieb, zatiaľ čo Biden povedal, že on k víťazstvu mieri. Vodca senátnej väčšiny a Trumpov spojenec Mitch McConnell prezidentovho slová o víťazstve zmiernil, keď neskôr vyhlásil, že to ešte chvíľu potrvá, než sčítanie hlasov skončí. "To, že poviete, že ste vyhral, ​​je niečo iné ako dokončiť sčítanie," povedal.

McConnellovi ale naopak nevadí Trumpov výrok, že napadne výsledok v kľúčových štátoch. "To by vás nemalo šokovať, že tam budú mať obe strany právnikov. Spory rozhodnú súdy. Tak to v tejto krajine robíme," povedal McConnell novinárom.