Šokujúce zábery Kollára, jeho kolega priznal krutú pravdu: Bolestivé slová, ako na tom Boris je

Po 12 dňoch od nehody prvé slová z nemocnice. Predseda parlamentu Boris Kollár (55) utrpel veľké zranenia po tom, čo do jeho vládnej limuzíny zrejme nabúral iný vodič. Kollár sa náhle ozval spoza múrov bratislavskej nemocnice, pričom v krátkom videu vysvetľuje okolnosti svojej cesty s bývalou misskou Miroslavou Fabušovou (37).

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

O tom, že Kollárove zranenia neboli len tak hocijaké, svedčí konštrukcia, ktorá mu spevňuje hlavu a krk, pričom sa mu ťažko dýcha aj rozpráva.

O zdravotnom stave druhého najvyššieho činiteľa takmer neboli informácie, teraz prehovoril práve Kollár. „Ja osobne sa chcem veľmi poďakovať mojim dvom ochrankárom. Šoférovi a osobnému strážcovi, ktorí boli rovnako účastníkmi nehody. Napriek tomu, že boli zranení, mi okamžite poskytli prvú pomoc,“ hovorí na videu na sociálnej sieti.

Opísal aj celú osudnú noc počas víkendu spred dvoch týždňov, keď k nehode jeho vládnej limuzíny došlo. Previezli ho totiž najskôr do Nemocnice sv. Michala v centre Bratislavy, kde mu diagnostikovali „kopec vecí“. „Okamžite konzílium rozhodlo, že musím ísť na vyšetrenie k pánovi doktorovi Vulvovi do Petržalky. Tam mi urobil prvý zákrok a odtiaľ po tomto zákroku, bola to cievna záležitosť, som bol prevezený k pánovi profesorovi Šimkovi na traumatológiu na Kramáre. Tam ma dal pán profesor takto dokopy. Naozaj ma vytrhli hrobárovi z lopaty a urobili to tak, že sa budem snáď môcť čoskoro vrátiť do života,“ vysvetľuje Kollár a ďakuje lekárom aj zdravotníkom, ktorí sa o neho starajú. Kollár dodal, že utiekol „hrobárovi z lopaty nie raz, ale možno aj trikrát. Takže som vďačný hlavne tomu hore, že ma tu ešte chvíľu nechal,“ skonštatoval.