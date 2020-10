Porušil Kollár predpisy vozením missky? Bývalý šéf ochrankárov si nedával servítku pred ústa, tvrdá reakcia

Môže v limuzíne vyvážať koho chce, alebo nie?

Šéf parlamentu a známy zvodca žien Boris Kollár (55) havaroval v sobotu v Bratislave a v aute mu robila spoločnosť atraktívna modelka. Práve prítomnosť bývalej missky Miroslavy Fabušovej (37) vo vládnom fáre pri autonehode politika vyvolala rozporuplné reakcie. Podľa rezoru vnútra môžu ústavní činitelia využívať luxusné limuzíny podľa svojho uváženia. Kritikou však nešetrí bývalý riaditeľ ochrankárov a Kollára sa po tom, čo sa zotaví, chce na incident pýtať aj šéf poslancov OĽaNO.

Predseda parlamentu havaroval v sobotu podvečer v Podunajských Biskupiciach. Jeho stav je už stabilizovaný, no zlomil si krčný stavec a liečiť sa bude niekoľko týždňov. Okrem šoféra a ochrankára v aute bola podľa informácií Nového Času aj bývalá finalistka súťaže Miss Universe a vizážistka Miroslava Fabušová. Kam smeroval Boris Kollár počas plošného zákazu vychádzania a aké pracovné záležitosti s ním v aute preberala atraktívna bruneta sme sa od kompetentných nedozvedeli.

„Je naozaj výlučne na rozhodnutí chránenej osoby, kto sa bude spolu s ňou nachádzať ako pasažier v služobnom motorovom vozidle, ktoré užíva. V prípade, že neprichádza k porušeniu zákona, nie je úlohou zložiek MV SR ani Úradu inšpekčnej služby skúmať, kto a za akým účelom sa nachádza spolu s chránenou osobou vo vozidle,“ priblížila hovorkyňa Barbara Túrosová. Z Kollárovej kancelárie na otázky o účele cesty neodpovedajú.

Bývalý riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník hovorí, že Fabušová v Kollárovej limuzíne nemala čo hľadať. „Zdôrazňujem aj pre ústavných činiteľov, ktorí sa ešte len učia byť ústavnými činiteľmi, že takéto osoby nemajú čo robiť vo vozidlách ústavných činiteľov, pokiaľ nie sú blízkymi spolupracovníkmi administratívy ich kancelárie,“ vysvetlil Zábojník. Podľa neho by stačilo, aby Kollár podpísal reverz, že odmieta ochranu na určitý čas, a môže sa voziť vlastným autom, s kým chce.

Ministerstvo vnútra Novému Času poskytlo Nariadenie o používaní služobných vozidiel. V ňom sa jasne píše, že môžu byť „používané len na plnenie služobných a pracovných úloh, ak minister neustanoví inak“. V aute môžu byť prepravovaní zamestnanci alebo osoby, ktorých preprava súvisí s plnením úloh. „Za nepredvídaných okolností, keď to situácia vyžaduje, môžu byť vo vozidlách prepravované aj iné osoby,“ píše sa v nariadení.

Koaličný partner a šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš však odsudzuje akékoľvek vyvážanie súkromných osôb v služobných autách. „Ja osobne neuznávam takéto vyvážanie, záleží na tom, aké sú okolnosti, no v tejto chvíli by som Borisovi Kollárovi poprial čo najrýchlejšie uzdravenie, a potom verím, že to vysvetlí,“ uviedol Šipoš.

Je to zodpovednosť každého činiteľa

Andrej Danko, bývalý predseda parlamentu

- To, čo sa stalo v sobotu, mi je ľudsky ľúto. Už za akejkoľvek situácie to vzniklo, dôležité je, aby sa účastníci dopravnej nehody čo najskôr vyliečili. A to, ako bolo použité služobné vozidlo a v akom rozsahu, je už otázka osobnej zodpovednosti každého ústavného činiteľa. Život prináša rôzne situácie, viem veľmi málo informácií na to, aby som sa vyjadril k tejto udalosti.