Zvolíte si gastrolístky alebo hotovosť? Všetko, čo by ste mali vedieť skôr, ako sa rozhodnete

Vláda včera schválila novelu zákona, z ktorej vyplýva, že zamestnanec sa od marca budúceho roka bude môcť rozhodnúť, akou formou mu bude zamestnávateľ prispievať na stravovanie. Môže si ponechať stravné lístky, prípadne stravovaciu kartu v podobe, ako to poznáme, alebo si nechá vyplatiť peniaze na účet.

Diskusia okolo stravných lístkov prebieha už dlho. Medzi najsilnejšie argumenty pre a proti nim patrí na jednej strane, že zbytočne platíme firmám, ktoré ich vydávajú a zbytočne zvyšujú administratívnu záťaž zamestnávateľov. Na druhej strane ľuďom zabezpečia teplé jedlo a nemôže na ne siahnuť exekútor. Vláda sa nakoniec rozhodla ponechať rozhodnutie na občanoch samotných a budú sa môcť rozhodnúť sami, ktorá forma im vyhovuje viac.

Tento výber sa bude týkať len zamestnancov, ktorým ich zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom alebo v zmluvnom stravovacom zariadení, ani tých, ktorí už teraz dostávajú peniaze. Republiková únia zamestnávateľov argumentuje proti stravným lístkom, že provízie pre emitentov, čiže firmy, ktoré vydávajú stravné lístky, zvyšujú v konečnom dôsledku cenu jedla.

„Keďže nie každé stravovacie zariadenie akceptuje všetky typy gastrolístkov, na trhu má zamestnanec v konečnom dôsledku aj obmedzenú možnosť stravovania,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré pokračuje: „Niektoré stravovacie zariadenia sa rozhodli neplatiť vysoké provízie emitentom a gastrolístky neakceptujú vôbec.“

Stravovanie zamestnancov

- nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý odrobí v jednej zmene viac ako 4 hodiny

- platí to aj pri práci z domu

- zamestnávateľ prispieva v sume najviac 55 % ceny stravného

- ak podnik nemá vlastnú alebo zazmluvnenú jedáleň, nárok zamestnaca uspokojuje stravnými lístkami – gastrolístkami

- v súčasnosti je minimálna výška gastrolístka stanovená na 3,83 €

Rast minimálnej hodnoty gastrolístka

25. 3. 2009 - 2,70 eura

29. 12. 2010 - 2,85 eura

24. 8. 2012 - 3 eurá

1. 11. 2014 - 3,15 eura

1. 12. 2016 - 3,38 eura

1. 6. 2018 - 3,60 eura

1. 7. 2019 - 3,83 eura

Namiesto zníženia administratívy - zvýšenie

Súčasné znenie novely pravdepodobne nielenže nezníži administratívnu záťaž pri manipulácii s lístkami, ale ešte zvýši, keďže zamestnávateľ sa jej nezbaví a musí pridať práce kvôli zamestnancom, ktorí si vyberú hotovosť. Ján Solík zo Združenia podnikateľov Slovenska tvrdí, že takmer všetky zamestnávateľské združenia kritizovali návrh, aby bol výber medzi stravenkami a finančným príspevkom individuálnou voľbou zamestnanca.

Čo navrhujú zamestnávatelia

1. Rozhodnutie prostredníctvom zástupcov

- Zamestnanci by mali mať možnosť rozhodnúť sa medzi gastrolístkami a peňažným príspevkom na stravu. A to buď prostredníctvom ich zástupcov, ako sú odbory a zamestnanecká rada, alebo sa na forme platieb za stravu dohodne väčšina zamestnancov.

2. Obmedzenie provízií

- Provízie emitentom by boli limitované do výšky 2 % pri predaji i spätnom výkupe. Samotné stravovacie poukážky by sa používali výhradne v elektronickej forme.

3. Ochrana pred odvodmi a predexekúciami

- Je nevyhnutné, aby peňažný príspevok na stravu bol v rovnakom daňovom a odvodovom režime ako v súčasnosti gastrolístky, čiže aby nepodliehal daniam ani odvodom. Príspevok na stravu by zároveň nemohol byť predmetom prípadnej exekúcie.

4. Zapojenie odborov

- Vyzývajú aj odbory, aby konečne začali hájiť záujmy zamestnancov a nepodieľali sa na zachovaní biznisu pre emitentov na úkor tých, ktorých záujem by mali hájiť.

Príspevok by exekútor vziať nemal

Veronika Pazičová , ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

- Ak si zamestnanec vyberie finančný príspevok, podmienky sú rovnaké ako pri gastrolístku. Takýto finančný príspevok bude oslobodený od odvodov a od daní. MPSVR SR je toho názoru, že finančný príspevok nie je mzdou, preto by nemal podliehať exekúcii zrážkami zo mzdy.

Zrejme to nie je definitívny variant

Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska

- Schválené znenie naznačuje, že nás zrejme ešte čakajú jeho zmeny v parlamente. Tomu by sa ale dalo predísť, ak by ministerstvo akceptovalo vo väčšej miere pripomienky, ktoré k Zákonníku práce dostalo.