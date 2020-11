Zuzana Tlučková nenesie aktuálnu situáciu ľahko: Takto sa stará o svoju psychohygienu

Známa slovenská herečka Zuzana Tlučková (58) je roky zaškatuľkovaná ako predstaviteľka komediálneho žánru.

V súkromí ju však nedávno pohltil smútok a dostala sa do stavu, keď sa jej všetko zdalo byť zbytočné a musela sa poriadne poľutovať. Okrem tohto priznania nám porozprávala aj o svojich domácich miláčikoch a o tom, prečo si každý deň číta snár.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako sa máte v tejto ťažkej dobe?

Ďakujem za opýtanie, ide to. Snažím sa využiť čas, ktorý mám, čo najzmysluplnejšie a pokiaľ sa dá, aj si to užiť. Zatiaľ nakrúcame nové časti Susedov, takže mám o psychohygienu postarané a v dni, keď som doma, lebo boli zrušené všetky divadelné predstavenia, sa učím texty na nové predstavenie Zub za zub. Popritom sa venujem domácim prácam a nezabúdam ani na seba a doprajem si dobrú knihu, film alebo prechádzky so psíkom v prírode.

Spomínate Susedov. Nová, už ôsma, séria štartuje v pondelok. Stále vás to baví?

Samozrejme, že ma to baví a nielen mňa, ale všetkých mojich kolegov. Možno práve preto majú Susedia taký úspech, lebo to diváci cez obrazovku cítia. Tú radosť a smiech, ktoré sú prítomné pri výrobe každého dielu Susedov.

Určite ste kvôli nakrúcaniu už zopár testov na Covid absolvovali. A čo celoplošné testovanie?

Samozrejme, aj to. Bolo to potrebné aj kvôli mojej práci, aj kvôli sebe a ľuďom, s ktorými prichádzam do kontaktu.