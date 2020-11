Strach o legendu: Maradona má náhle krvácanie do mozgu!

Futbalová legenda Diego Maradona sa musí podľa informácií argentínskych médií podrobiť akútnej operácii kvôli krvácaniu do mozgu.

Subdurálny hematóm u majstra sveta z roku 1986 odhalilo vyšetrenie v nemocnici, v ktorej bol hospitalizovaný v pondelok.

Maradona bol prijatý na kliniku Ipensa v La Plata tri dni po 60. narodeninách. Jeden z najlepších futbalistov histórie trpel anémiou, bol dehydrovaný, zoslabnutý a veľmi unavený. Podľa osobného lekára boli jeho ťažkosti vyvolané predovšetkým psychickými dôvodmi a Maradonov stav sa podľa utorňajšieho vyjadrenia postupne zlepšoval.

Už vtedy pôsobil Maradona unaveným dojmom. Predtým bol niekoľko dní v karanténe kvôli kontaktu s osobou vykazujúcou príznaky koronavérusovej nákazy.

Podľa Maradonovho osobného lekára Leopolda Luqueho pôjde o rutinný zákrok. "Je pri vedomí, všetkému rozumie a súhlasí s operáciou," povedal doktor. Maradona bude následne prevezený na kliniku Olivos v Buenos Aires. Subdurálny hematóm zvyčajne vznikne po údere do hlavy. "Musel sa tresnúť a ani si to neuvedomil. To sa môže stať vzhľadom k práškom na spanie, ktoré užíva," povedal rádiu Kiss Kiss Maradonov priateľ a manažér Stefano Ceci. "V posledných dňoch bol na dne, deprimovaný a anémia tomu ešte pridala. Jeho životný štýl sa po tých rokoch na jeho tele veľa podpísal a pandémie jeho psychickému stavu moc nepomohla," uviedol Ceci.