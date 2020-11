Podozrenie na vážnu diagnózu: Maradonu hospitalizovali po tom, čo týždeň nejedol

Legendárneho argentínskeho futbalistu Diega Maradonu hospitalizovali s príznakmi depresie na súkromnej klinike v La Plate.

Podľa informácie agentúry AP nie je stav majstra sveta z roku 1986 vážny, musí však byť pod dohľadom lekárov a v zariadení zostane minimálne ešte deň.

"Celý týždeň nič nejedol a bol veľmi smutný," uviedol jeden zo zamestnancov Maradonu, ktorý si neželal byť menovaný. Futbalového virtuóza sa v nemocnici ujal jeho osobný lekár Leopold Luque. "Je slabý, chýba mu energia. Tri dni budeme jeho organizmus hydratovať a uvidíme, ako sa bude jeho zdravotný stav vyvíjať. Na základe toho určíme prípadnú ďalšiu liečbu. V tejto chvíli máme situáciu pod kontrolou, jeho stav nie je vážny," konštatoval Luque.

V karanténe sa ocitol po tom, ako jeho blízky spolupracovník javil príznaky ochorenia COVID-19. Podľa Luqueho však Maradonova hospitalizácia nemá žiadny súvis s koronavírusom.

Maradona momentálne pôsobí ako tréner argentínskeho klubu Gimnasia y Esgrima La Plata. Na piatkovom zápase mu počas gratulácie asistovali dvaja spolupracovníci. "Bol to preňho emotívny a pomerne náročný týždeň. Bol pod veľkým tlakom a to ho mentálne vyčerpalo. Už je mu lepšie, ale myslíme si, že by mal zostať ďalší deň," dodal Luque pre televíznu stanicu TyC Sports.