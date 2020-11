Druhé kolo celoplošného testovania bude, výnimku však dostane 25 okresov

Druhé kolo celoplošného testovania bude.

Na tlačovom brífingu počas rokovania Ústredného krízového štábu to uviedol premiér Igor Matovič. Okresy, v ktorých percento pozitívnych bolo nižšie ako 0,7 percenta, však dostanú výnimku. Ide o 25 okresov, a to zväčša na juhu Slovenska, okrem Dunajskej Stredy. Výnimku dostanú aj mestá Košice a Bratislava.

Testovanie počas najbližšieho víkendu sa bude podľa premiéra týkať 54 % obyvateľov v porovnaní s predošlým kolom. "Ale riešime 77 % problému v prepočte, keď sme zvážili množstvo pozitívnych testov na počet obyvateľov," povedal. Minister obrany Jaroslav Naď doplnil, že zoznam okresov, v ktorých testovanie prebehne, bude zverejnený pravdepodobne v utorok ráno. Rezort obrany bude podľa jeho šéfa apelovať na starostov a primátorov miest, ktoré opäť prejdú testovaním, aby využili infraštruktúru, ktorú vybudovali už na prvé kolo celoplošného testovania. Snahou bude tiež ponechať tie isté tímy, ktoré boli počas prvého kola na jednotlivých odberových miestach.

Premiér tiež informoval, že Ústredný krízový štáb schválil zriadenie mobilných odberových miest vo všetkých okresných mestách. Fungovať by mali od nasledujúceho týždňa. Určené budú výhradne na testovania antigénovými testami. "Ktokoľvek, kto v tom danom okrese bude chcieť ísť z akéhokoľvek dôvodu na bezplatný antigénový test, bude mať v každom jednom okrese k dispozícii takéto mobilné odberové miesto," uviedol predseda vlády. Informoval tiež o tom, že všetci zdravotníci, ktorí pracujú v nemocniciach, budú dvakrát do mesiaca testovaní antigénovými testami a rovnako všetci pacienti, ktorí vstupujú do nemocnice. Týka sa to taktiež všetkých zariadení sociálnych služieb. Určená bude aj kritická infraštruktúra štátu, napríklad polícia, prokuratúra, vojsko alebo iné kriticky významné priemyselné podniky, ktoré budú mať rovnako k dispozícii antigénové testy na pravidelné testovanie v dvojtýždňovom intervale.

Zabezpečí sa tiež kontrola na hraniciach. Zníži sa počet hraničných priechodov, ktoré budú otvorené. "Obmedzí sa aj otváracia doba s cieľom, aby sme zabezpečili testovanie každého, kto cez hranice bude chcieť prejsť," vysvetlil Matovič. Týkať sa to bude podľa ministra obrany všetkých, ktorí budú prechádzať cez hranice, a teda nielen občanov Slovenska. Premiér predpokladá, že sa na hraniciach urobí vyše milióna testov týždenne. Považuje to za dostatočné množstvo testov na to, aby zostal počet pozitívnych prípadov pod kontrolou. "V okresoch, ktorých sa toto druhé kolo týkať nebude, budeme identifikovať obce, v ktorých by situácia podľa výsledku v prvom kole naznačovala, že tam vzniklo ohnisko nákazy," dodal premiér s tým, že testovať sa budú individuálne obce aj v zelených okresoch.

Náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko vyzval miestne samosprávy, aby zabezpečili plynulý nástup ľudí na testovanie. "Druhá vec, ktorú potrebujeme, je, aby ľudia využívali testovacie miesta tam, kde bývajú," povedal. Upozornil totiž na to, že testovanie prispieva k úbytku personálu aj u Ozbrojených síl SR.