Zvolenská fabrika si po víkende vydýchla: Nakazených je málo zamestnancov

Výroba v spoločnosti Continental vo Zvolene po víkendovom celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 nie je ohrozená, nakazených je málo zamestnancov. Pre TASR to v pondelok potvrdila hovorkyňa spoločnosti Kristína Kavická.

Ako dodala, medzi prítomnými zamestnancami v spoločnosti robia po víkendovom celoplošnom testovaní v pondelok spontánne kontroly. "Nemali sme zatiaľ problém, všetko je v poriadku," spomenula. "Robili sme si prieskum o tom, koľko zamestnancov sa nechce ísť dať testovať na ochorenie COVID-19. V tomto máme prehľad," uviedla minulý týždeň hovorkyňa s tým, že títo ľudia majú v ďalších dňoch ospravedlnené neplatené voľno. "Nahlásili to vopred a zatiaľ sa nestal prípad, že by niekto nebol na teste a prišiel by do práce," povedala v pondelok.

Spoločnosť Continental vo Zvolene netestovala zamestnancov vo svojich priestoroch. "Mali sme záujem, aby bolo testovanie na ochorenie COVID-19 v objekte firmy v piatok (30. 10). Keď sa však zmenilo nariadenie vlády, že testovanie bude iba cez víkend, nešli sme do toho. Počas soboty a nedele (31. 10. - 1. 11.) je v práci menej ľudí ako cez týždeň," vysvetlila Kavická.

Continental vo Zvolene zamestnáva približne 1 100 zamestnancov, z toho približne 450 je administratívnych pracovníkov. "Niektorí z týchto pracovníkov dlhodobo pracujú z domu, niektorí občas. Denne je ich približne 200, firma ich v tom podporuje, pretože v spoločných priestoroch fabriky je tak menej ľudí," ukončila hovorkyňa.