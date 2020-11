Studená sprcha pre hráčov Slovana: Nitra ich zaskočila na domácom štadióne

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nevyužili možnosť dostať sa po 12. kole na čelo tabuľky Fortuna ligy.

Zverenci Darka Milaniča v nedeľňajšom domácom zápase prekvapujúco podľahli FC Nitra 0:1. O triumfe hostí rozhodol v 62. minúte Alen Mustafič.

"Belasí" sú v tabuľke na druhom mieste so ziskom 26 bodov, na lídra DAC Dunajská Streda strácajú dva body, klub zo Žitného ostrova však má o jeden zápas menej. Nitra sa posunula na štvrté miesto s 18. bodmi.

ŠK Slovan Bratislava - FC Nitra 0:1 (0:0)

Gól: 62. Mustafič. Rozhodovali: Dohál - Ádám, Weiss, ŽK: Holman, Weiss - Gatarič, bez divákov.

Slovan: Greif - Pauschek, Bajrič, Abena, Lovat (90. Božikov) - Nono (69. de Kamps), Holman - Weiss - Čavrič (69. Ožbolt), Medved (80. Cmiljanič), Ratao (90. De Marco)

Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin, Kolčák, Magda - Adamec, Mustafič - Chobot (80. Fabiš), Faško (90. Bonilha), Záhumenský - Gatarič (60. Šefčík)

V prvom vzájomnom zápase tejto sezóny Slovan pod Zoborom zvíťazil 5:0 a jednoznačný priebeh sa čakal aj tentokrát. No boli to hostia, ktorí ako prví ohrozili bránu Greifa, v 3. minúte len tesne vedľa pálil Faško. Slovan odpovedal po akcii v 9. minúte, keď Weiss priťukol loptu Pauschekovi, ale obranca Slovana mieril vysoko nad. Ďalšiu šancu mal o šesť minút neskôr Čavrič, ale ani on nenamieril z pravej strany presne. V ďalšej fáze 1. polčasu sa hral vyrovnaný futbal, Slovan hostí nedokázal zatlačiť do defenzívy a do kabín sa išlo za bezgólového stavu. Nezmenil to ani brejk Nitry v 38. minúte, keď sa traja jej hráči rútili na osamoteného stopéra Abenu.

Po prestávke mal Slovan viac z hry. Najskôr mohli bránku Šípoša ohroziť z priamych kopov Weiss a Lovat, ale ani v jednom prípade brankár hostí nemusel zasahovať. Nitra sa dopredu dostávala sporadicky, no v 62. minúte ich po rýchlom protiútoku poslal do vedenia Mustafič. Vyrovnať mohol v 70. minúte Weiss, ale jeho strelu Šípoš vyrazil. Hostia sa ubránili aj po pokuse Medveda, ktorému v pravú chvíľu vložil nohu do gólovej strely Kolčák. Hostia sa potom napriek veľkej snahe domácich v závere ubránili a z Tehelného poľa si odviezli prekvapujúco všetky tri body.