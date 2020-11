Dobrý a ústretový vedúci? V BILLA samozrejmosť

Do práce chodíme najmä preto, aby sme si zabezpečili prostriedky na živobytie. Pravidelná výplata však nie je všetko. Kvalitné pracovné prostredie spoznáte podľa toho, že za vami stojí šéf, ktorý vidí vaše zručnosti, rozvíja ich a dovolí vám kariérne rásť.

Kariéra vďaka ústretovým vedúcim

Pani Zuzana Haladová je dokonalým príkladom toho, že keď za zamestnancom stojí vhodný vedúci, chodiť do práce je radosť. Zuzana pracuje v spoločnosti BILLA, ktorá jej umožnila v krátkom čase rozvíjať zamestnanecké kvality. Najskôr do firmy nastúpila ako vedúca úseku drogérie v predajni v Trnave, no od začiatku mala chuť robiť niečo navyše a posúvať sa ďalej. „Pracovala som najmä s dokumentmi, papiermi. Už od nástupu ma podporovala moja vedúca a aj regionálny manažér, boli chápaví a vždy nápomocní,“ hovorí pani Zuzana. Po nejakom čase od jej nástupu do BILLA spoločnosť hľadala kandidátov na pozíciu fakturanta v bratislavskej centrále. Pani Zuzana bola v konkurze úspešná a toto miesto dostala, no tým sa jej kariérna cesta v BILLA nekončí. „Dnes už pracujem ako mzdová účtovníčka, čo ma veľmi baví. Určite by som ale nebola tam, kde som, ak by som nedostávala podporu od mojej vedúcej,“ potvrdzuje Zuzana dôležitosť súdržného pracovného kolektívu a najmä dobrého nadriadeného.

Otvoriť galériu Zdroj: BILLA

Šéf, ktorý zamestnancov posúva vpred

Vyškoliť kvalitných vedúcich pracovníkov, ktorí svojmu tímu ukazujú ten správny smer, je dlhodobý proces. Základom je, že vedúci majú so svojimi zamestnancami korektné vzťahy a rozprávajú sa o ambíciách a potrebách. „Pracovný kolektív, ktorý od začiatku podporoval snahu pani Zuzany Haladovej, zohral veľkú úlohu na jej kariérnej ceste. To je presne to, čo učíme našich manažérov – rozvíjať svoj tím, hľadať talenty a umožniť im kariérne postupovať ďalej,“ uviedol vedúci ľudských zdrojov BILLA Peter Lackó.

Ústretový vedúci a možnosť vyniknúť sú pritom dva dôležité piliere, na ktorých stojí firemná kultúra v BILLA. Ďalšími piliermi sú dobrý kolektív a práca za rohom. „Na výbere týchto pilierov sa podieľali samotní zamestnanci. Práve oni sú našou najväčšou hodnotou, a preto firemná kultúra zohľadňuje ich najdôležitejšie potreby. Sme radi, že v BILLA majú zamestnanci vytvorené prostredie, v ktorom sa im dobre pracuje,“ povedal P. Lackó.

