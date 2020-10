Najaktuálnejšie info k testovaniu Slovenska: Čo ak zistia, že máte COVID-19, a kto nemusí prísť?

Minister obrany SR Jaroslav Naď a náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko v stredu informovali prezidentku SR a zároveň hlavnú veliteľku Ozbrojených síl SR, Zuzanu Čaputovú, ako aj členov Bezpečnostnej rady SR o podrobnostiach prípravy celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Ako uviedol šéf rezortu obrany, počet nezodpovedaných otázok je už v súčasnosti malý. Aktuálnou výzvou je zabezpečenie dostatočného civilného personálu, či už zdravotníckych alebo pomocných administratívnych pracovníkov. Záujemcovia o pomoc pri testovaní sa v súčasnosti môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára na stránke www.korona.gov.sk.

Vzhľadom na to, že aktuálne platná legislatíva do určitej miery obmedzuje možnosti zapojenia zdravotníkov, pripravuje sa jej úprava tak, aby pre tieto účely presne definovala štatút zdravotníckeho pracovníka, ktorý určí, kto všetko bude môcť realizovať takéto odbery. Registrácia na pomoc pri testovaní bude pre nezdravotnícky personál umožnená aj na pripravovanej stránke rezortu obrany. Okrem pocitu súdržnosti a záujmu o pomoc vlasti by záujemcom mohla byť motiváciou napríklad rovnaká odmena ako pri účasti vo volebných komisiách, teda vo výške 50 eur za jeden odpracovaný deň na dohodu.

Prioritu pri testovaní je bezpečie ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnia. Preto budú všetky opatrenia odsúhlasené RÚVZ, a to počnúc dezinfekčnými prostriedkami cez ochranné pomôcky, zabezpečenie odstupov, plánovanie samotného odberného miesta, konkrétneho odberu, až po čakanie na výsledok testu. Každému záujemcovi o testovanie bude umožnené absolvovať test v najbližšom odbernom mieste k jeho aktuálnemu pobytu. V prípade pozitívneho výsledku testu by mal následne ísť čo najrýchlejšie na miesto, kde chce stráviť domácu karanténu. Opäť to však nemusí byť výhradne miesto trvalého pobytu. Karanténa pozitívne testovaných obyvateľov bude trvať desať dní a ak bude po tomto období osoba bez príznakov, karanténa sa pre ňu končí. Kontrola dodržiavania karanténnych opatrení bude zabezpečená v súlade s právnym poriadkom SR, pričom o spôsobe vykonávania kontrol bude verejnosť informovaná v najbližších dňoch.