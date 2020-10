Vláda zháňa 20-tisíc zdravotníkov na plošné testovanie: Lekári povedali, či sú ochotní ísť

Testovanie nebude povinné, ale má to veľké ale.

Ten, kto sa plošného testovania nezúčastní, bude podľa premiéra Igora Matoviča (47) musieť zostať v desaťdňovej karanténe bez nároku na náhradu príjmu od štátu v podobe PN či OČR. Premiér aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) zároveň vyzvali zdravotníkov aj študentov lekárstva vyšších ročníkov, aby pomohli pri celoplošnom testovaní. Vypočítali, že na logistické zabezpečenie operácie potrebujú, aby sa prihlásilo aspoň 20-tisíc z nich.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí vyzval lekárov, aby sa prihlásili cez stránku www.korona.gov.sk na pomoc v odberných miestach. Tých bude celkovo 5 000 a podľa Krajčího v nich budeme potrebovať 20-tisíc zdravotníkov, ktorí si môžu vybrať, kedy a kde chcú pomôcť aj to, či budú robiť odber, či len vyhodnocovanie výsledkov.

„Už teraz, cez tento najbližší víkend, v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov a potom nasledujúce dva víkendy po sebe budeme potrebovať zdravotníkov po celom Slovensku,“ povedal Krajčí, ktorý dúfa, že sa ako národ zomkneme. „Máme tu okolo 88-tisícovú armádu zdravotníckych pracovníkov na Slovensku a ja verím, že sa nájde 20-tisíc z nich,“ doplnil. Urobiť tak môžu lekári na stránke korona.gov.sk. Matovič tvrdí, že majú aj plán B, ale ten nechce špecifikovať, lebo očakáva, že sa dobrovoľne prihlási potrebný počet zdravotníkov.

Rizikový príplatok

Pomôcť by mala aj finančná motivácia pre doktorov, ktorí priložia ruku k dielu. „Predbežný plán je taký, že odmena bude 7 eur na hodinu a rizikový príplatok, ktorý bude priamo úmerne vypočítaný podľa počtu pozitívnych v tomto danom odbernom mieste,“ priblížil premiér s tým, že za každého pozitívne testovaného človeka dostane zdravotník 20 eur.

V jednom odbernom mieste by malo byť minimálne 8 ľudí, ktorí budú robiť medicínsku aj administratívnu prácu. Zároveň budú k dispozícii mobilné odberné miesta pre imobilných ľudí aj pre testovanie v rómskych osadách. Do pilotného testovania najbližší víkend na Orave sa ako lekár zapojí aj minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý bude robiť osobne výtery.

Testujeme testovanie

Už tento víkend by sa na Orave a v Bardejove malo pretestovať viac ako 180-tisíc osôb v 235 odberných miestach. Začne sa v piatok 23. októbra od 8.00. Minister obrany Jaroslav Naď oznámil, že vojačky a vojaci sú už v jednotlivých regiónoch. Prišli na okresné úrady spolu s hygienikom a s príslušníkom policajného zboru a kontrolujú vhodnosť priestorov a ďalšie logistické opatrenia. „Zároveň budeme komunikovať veľmi úzko s miestnou štátnou správou a so samosprávou. To znamená presne, ako je to v prípade volieb, budú informovať, kedy a kde sa zúčastniť,“ povedal pre RTVS minister Naď.