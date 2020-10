Prezidentka Európskej centrálnej banky: V stávke je veľa, dohoda Británie a EÚ nakoniec padne

Británia a Európska únia (EÚ) nakoniec dospejú k dohode o vzájomných vzťahoch po brexite, keďže v stávke je veľa, predovšetkým ich ekonomiky, ktoré navyše čelia dôsledkom pandémie nového koronavírusu.

Vyhlásila to prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová vo štvrtok (15. 10.) v rámci diskusie o globálnej ekonomike počas výročného virtuálneho zasadania Medzinárodného menového fondu (MMF).

"Keď urobíme výpočet toho, ako veľmi by Spojené kráľovstvo na jednej strane a Európsku úniu na druhej strane poškodila situácia bez dohody o obchode, je úplne jasné, že dohoda musí byť," povedala.

Dodala, že je optimistická, pokiaľ ide o šancu na dohodu, aj keď by mohla byť uzavretá "tri minúty pred polnocou".

Šéfka ECB však zároveň upozornila, že do procesu sú zakomponované "veľmi veľké egá" a rozdiely v názoroch na kľúčové otázky stále pretrvávajú.

Lagardovej vyhlásenie prichádza v čase, keď britský premiér Boris Johnson hrozí zastavením rokovaní. Lídri EÚ, ktorí sa vo štvrtok stretli v Bruseli, vyzvali Londýn, aby urobil "nevyhnutné kroky" a umožnil dohodu o vzájomných vzťahoch po brexite.

Aj nemecká kancelárka Angela Merkelová sa vyjadrila k rokovaniam o vzťahoch po brexite po skončení summitu lídrov EÚ. Vyhlásila pritom, že nielen Británia, ale aj Únia musí urobiť kompromis, aby dostala rozhovory zo slepej uličky.

"Požiadali sme Britániu, aby bola naďalej ochotná pristúpiť na kompromisy smerom k dohode. To samozrejme znamená, že aj my musíme robiť kompromisy," povedala Merkelová po summite, na ktorom sa hovorilo aj o priebehu rozhovorov so Spojeným kráľovstvom.