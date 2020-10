Nemocnica v Martine pripravuje ďalšie lôžka a dopĺňa zdravotníkov: Nedá sa to robiť do nekonečna

Univerzitná nemocnica Martin (UNM) je momentálne v prvej fáze reprofilizácie.

Na infekčnej klinike má kapacitu 13 štandardných lôžok a štyri JIS lôžka, pre pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19 už vyčlenili 24 štandardných a štyri JIS lôžka pľúcnej kliniky. TASR o tom informovala hovorkyňa UNM Katarína Kapustová.

"Pripravujeme sa na reprofilizáciu aj zvyšnej časti pľúcnej kliniky, kde máme 18 lôžok. V takom prípade sa červenou zónou stane celý piaty pavilón. Zároveň sme už reprofilizovali ARO lôžka, určené pre pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu. Tých máme k dnešnému dňu deväť, ale keďže sú od pondelka (12. 10.) všetky obsadené, musíme vyčleniť ďalšie," uviedla Kapustová.

Doplnila, že do utorňajšieho rána v UNM hospitalizovali 42 pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19. "Z toho šesť na JIS lôžkach a deväť na umelej pľúcnej ventilácii na ARO lôžkach. Z celkového počtu pacientov je deväť z Čadce, 12 z Oravy a štyria zo Žiliny. Pomohlo by nám, keby zdravotnú starostlivosť o pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19 začali poskytovať aj menšie nemocnice v regióne severného Slovenska - najmä Žilina, Čadca a Dolný Kubín. Z týchto oblastí máme aktuálne 60 percent hospitalizovaných pacientov a ich počty, vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu na Orave a na Kysuciach, stále rastú," zdôraznila Kapustová.

UNM od minulého týždňa redukuje plánované hospitalizácie a operácie. "Súvisí to priamo s reprofilizáciou nemocnice na väčší počet covid lôžok, keďže k týmto potrebujeme presúvať zdravotníkov zo štandardnej prevádzky. Nateraz dopĺňame zdravotníkov ich presúvaním z kliník, kde obmedzujeme plánovanú zdravotnú starostlivosť. Nedá sa to však robiť do nekonečna, pretože ako koncová nemocnica poskytujeme naďalej špecializovanú zdravotnú starostlivosť aj pacientom negatívnym na ochorenie COVID-19," upozornila hovorkyňa UNM.