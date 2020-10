Progresívne Slovensko je zhrozené, čo chce Matovič a spol. odklepnúť: Šialené opatrenie!

Súčasťou novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú schválila vláda a aktuálne o nej v zrýchlenom konaní na mimoriadnej schôdzi rokuje parlament, je aj vylúčenie práva na náhradu škody z dôvodu vykonávania opatrení.

To bude v skutočnosti znamenať zásadné obmedzenie možnosti žiadať si náhradu ušlého zisku pre dotknutých podnikateľov. Tvrdí to mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS).

"Navrhnuté opatrenie je šialené a absolútne bezprecedentné, špeciálne dnes, keď vláda prakticky zatvára tisíce prevádzok a nemá pre ne pripravené takmer žiadne kompenzačné nástroje," upozornila predsedníčka PS Irena Bihariová.

Navrhované opatrenia podľa PS zasahujú do práva na podnikanie a na užívanie majetku ľudí. "Ak bude táto novela prijatá, vláda sa úplne zbaví zodpovednosti a nikto sa nebude môcť domáhať náhrady škody. Navyše novela dáva Úradu verejného zdravotníctva SR takmer neobmedzené právomoci vydávať akékoľvek zákazy a nariaďovať povinnosti," podotkla advokátka a členka predsedníctva PS Lucia Plaváková.

Už opatrenia z prvej vlny boli podľa nej zjavne prijaté v rozpore so zákonom. Poznamenala, že štát zavrel tisícky ľudí do štátnej karantény, ktorou "nezákonne a protiústavne obmedzil ich osobnú slobodu". "Zdravie ľudí je dôležité a v situácii pandémie musí vláda pristúpiť aj k obmedzeniam. Nemôže však ísť proti právam občanov a demontovať právny štát. To by sa nám mohlo veľmi rýchlo kruto vypomstiť," dodala Plaváková.