Kedy nás čaká tvrdý lockdown? Epidemiológovia na rovinu: Toto rozhodne o uzavretí krajiny!

Máme sa pripraviť na to, že nebudeme môcť vychádzať z domu?

Premiér Igor Matovič (47) spolu so svojimi ministrami varuje, že nové opatrenia sú poslednou „ručnou brzdou“ a ak nepomôžu, hrozí Slovensku lockdown. V praxi by to znamenalo, že budeme môcť ísť von len vtedy, ak pôjdeme nakúpiť potraviny či navštíviť lekára. Nový Čas zisťoval, nakoľko je takýto scenár reálny.

Od štvrtka budú na Slovensku platiť nové opatrenia. Obed v reštaurácii, rodinné oslavy či divadelné predstavenia budú minulosťou. Cieľom prísnych opatrení je, aby sa krivka pozitívnych na COVID-19 začala na Slovensku splošťovať. Podľa Matoviča ide o poslednú ručnú brzdu, ktorá nás môže zachrániť pred lock- downom, čiže zákazom vychádzania. „Ak opatrenia nezaberú, Slovensko čaká podobný lockdown, aký zažili Bergamo, Madrid či New York,“ pohrozil premiér.

O tom, či sa lockdown zavedie alebo nie, má rozhodnúť kĺzavý medián, ktorý už v prvej vlne slúžil ako ukazovateľ vývoja situácie. Aktuálne je jeho hodnota 1 037. „Ak klesne pod 500, vtedy si môžeme povedať, že sme to vďaka opatreniam a našej disciplinovanosti dokázali, a v tom prípade sa následne budú opatrenia postupne uvoľňovať. Ak bude, naopak, hodnota kĺzavého mediánu stúpať, budeme musieť operatívne reagovať aj my z pohľadu nastavenia opatrení na zastavenie šírenia vírusu,“ vysvetlila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.