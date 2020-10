Sulík chce zatvárať reštaurácie, divadlá a kiná, nie však ako Matovič: Takto by to urobil on

Minister hospodárstva SR Richard Sulík chce zatvárať reštaurácie, divadlá a kiná iba v tých okresoch, v ktorých sa v spomínaných prevádzkach vyskytlo ohnisko nákazy. To isté by sa malo týkať fitnescentier. Toto opatrenie v boji proti koronavírusu navrhne už na stredajšom rokovaní vlády. Uviedol to v utorok v relácii Braňo Závodský naživo na Rádiu Expres.