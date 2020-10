V súboji gigantov nemal Djokovič nárok: Kráľ antuky Nadal ovládol Roland Garros a vyrovnal Federera

Španielsky tenista Rafael Nadal (34) sa stal trinástykrát v kariére víťazom mužskej dvojhry na Roland Garros.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

í ¼í¿†í ¼í¿†í ¼í¿†í ¼í¿†í ¼í¿†í ¼í¿†í ¼í¿†í ¼í¿†í ¼í¿†í ¼í¿†í ¼í¿†í ¼í¿†í ¼í¿†@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

Obhajca titulu zdolal vo finále ako turnajová dvojka najvyššie nasadeného Srba Novaka Djokoviča 6:0, 6:2, 7:5. Nadal získal 20. grandslamový titul a vyrovnal rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera. V nedeľu vyhral jubilejný 100. zápas na parížskej antuke.Nadal má vo finálových súbojoch na dvorci Philippa Chatriera stopercentnú bilanciu 13:0. Na antukovom vrchole sezóny utrpel iba dve prehry. V roku 2009 prehral v osemfinále so Švédom Robinom Söderlingom, v júni 2015 podľahol vo štvrťfinále Djokovičovi. Vďaka nedeľňajšiemu triumfuV jeho pondelňajšom vydaní si upevní druhé miesto. V priebehu celého turnaja nestratil ani set.

Djokovič nevyužil šancu na zisk druhého titulu na Roland Garros. Doposiaľ jedinýkrát zvíťazil vo francúzskej metropole v roku 2016, keď skompletizoval zbierku trofejí z podujatí veľkej štvorky. Pre Srba to bola iba druhá prehra v tomto roku, prvá v zápase, v ktorom jeho súper premenil mečbal. V osemfinále US Open proti Španielovi Pablovi Carrenovi-Bustovi ho diskvalifikovali za odpálenie loptičky do krku čiarovej rozhodkyne.

V Paríži pred začiatkom finále padali dažďové kvapky a tak sa duel hral pod zatiahnutou strechou.Španiel skvele čítal Srbovu hru a dokázal si poradiť aj s jeho obávanými stopbalmi.Počas úvodného dejstva spravil iba dve nevynútené chyby.

Na začiatku druhého setu odvrátil tri brejkbaly a získal prvý gem v zápase. V tretej i piatej hre však opäť prišiel o servis a Nadal si vybudoval rozhodujúci náskok 4:1. Djokovič sa snažil hrať aktívne a diktovať tempo, no vo výmenách príliš kazil. Nadal sa dokázal dostať aj z ťažkých pozícii a z defenzívy vytiahnuť víťazný úder. Vychádzali mu najmä forhendové longlajny a údery do protipohybu. Tenisový zázrak sa volá Šwiateková: Na Roland Garros nestratila ani set!

V treťom sete Nadal za stavu 2:2 čistou hrou zobral Djokovičovi servis. V ďalšom geme mu však odišlo prvé podanie, čo Srb využil a vyrovnal na 3:3. Záver setu však patril Španielovi. Za stavu 5:5 Djokoviča brejkol a následne premenil pri vlastnom servise hneď prvý mečbal. Vzájomnú bilanciu s Djokovičom upravil na 27:29. V celom zápase spravil iba 14 nevynútených chýb, Djokovič až 52.

Nadal po prevzatí Pohára mušketierov zablahoželal Djokovičovi k úspešnému turnaju: "Gratulujem Novakovmu tímu a jeho rodine. V tomto roku si vyhral Australian Open i mnohé ďalšie turnaje. To, čo robíš pre svetový tenis, je výnimočné. Som rád, že som mohol byť opäť s tebou na kurte, bola to pre mňa pocta. Roky zvádzame neľútostné boje, želám ti do ďalšej kariéry iba to najlepšie. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí zorganizovali tento turnaj. Sme šťastní, že sa v čase pandémie koronavírusu môžeme venovať nášmu športu,. Ďakujem organizátorom Roland Garros za podporu tenisu v ťažkých časoch. Veľká vďaka patrí aj celej lóži, členom mojej rodiny, aj tým, ktorí pre opatrenia nemohli pricestovať do Paríža. Cítil som vašu podporu. O zisku trinástich tituloch na Roland Garros sa mi ani len nesnívalo. Kurt Philippa Chatriera je najdôležitejší v mojom živote. Dúfam, že v júni 2021 sa sem opäť vrátime a budeme hrať pred plnou diváckou kulisou."

Djokovič priznal, že Nadal bol vo finále lepší: "Veľká gratulácia Rafovi, jeho rodine aj celému tímu.Bol to pre mňa zložitý zápas, nepodal som v ňom optimálny výkon, no prehral som s jednoznačne lepším súperom. Prežil som tu nádherné dva týždne. Som rád, že v zložitej situácii máme aspoň možnosť hrať tento šport, ktorý milujeme. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto turnaja."Rafael Nadal (Šp.-2) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:0, 6:2, 7:5