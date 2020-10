Sagan na šprintérskej prémii bez bodu, kráľovskú etapu ovládol cyklista z úniku

Portugalský cyklista Ruben Guerreiro sa stal víťazom nedeľňajšej 9. etapy 103. ročníka Giro d'Italia.

Jazdec tímu Education First Pro Cycling sa presadil z celodenného úniku a finišoval na 207-kilometrovej trati zo San Salva do Roccarasa v čase 5:41:20 h. Druhý bol so stratou 8 sekúnd jeho kolega z úniku Španiel Jonathan Castroviejo z tímu Ineos.

Slovenský reprezentant Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) nebojoval v tejto horskej etape o víťazstvo. Na čele celkovej klasifikácie zostal Portugalčan Joao Almeida (Deceuninck-Quickstep) s náskokom 30 sekúnd pred Holanďanom Wilcom Keldermanom z tímu Sunweb, tretí Pello Bilbao zo Španielska (Bahrain McLaren) stráca 39 sekúnd.

Organizátori etapu označili ako kráľovskú skúšku Apenín. Korunovala prvý týždeň Gira, v pondelok je na programe prvý deň voľna.Rozhodovať sa malo v záverečnom stúpaní do strediska Roccaraso. Celkovo museli jazdci nastúpať viac ako 4000 výškových metrov.

Pelotón sa v úvode držal pokope, sporadické úniky nemali šancu na úspech. Pred prvým kopcom bola šprintérska prémia, až krátko pred ňou sa odtrhlo kvarteto Guerreiro, Eduardo Sepulveda (Movistar), Ben O'Connor (NTT) a Castroviejo. Na prémii sa presadil Guerreiro a v pelotóne sa odohral súboj o štyri body medzi Arnaudom Démareom a Saganom, pričom úspešnejší bol francúzsky pretekár. Z hlavného balíka útočili ďalší jazdci, do vedúcej skupiny sa pridali aj Larry Warbasse (Ag2r), Kilian Frankiny (FDJ) a Giovanni Visconti (Vini Zabu). Neskôr sa do úniku dotiahol aj Mikkel Bjerg (SAE Emirates).

Pelotón dovolil úniku maximálny odstup okolo šiestich minút, neskôr ho skrátil na štyri minúty. Na dvoch vrchárskych prémiách uspel Visconti, na tretej, ktorá sa už týkala len piatich cyklistov, Guerreiro. Hlavní favoriti naznačili prípadný boj v celkovom poradí až pred posledným stúpaním, ale keďže sa išlo v chladnom a daždivom počasí, zásadné veľké straty či zisky sekúnd sa nekonali.

Šesť kilometrov pred cieľovou páskou sa odtrhli Guerreiro a Castroviejo, ktorí si to rozdali v prudkom záverečnom stúpaní. Väčšiu dynamiku preukázal na posledných metroch Guerreiro a tešil sa z prvého triumfu na podujatiach Grand Tour v kariére.

1. Ruben Guerreiro (Portug./EF Pro Cycling) 5:41:20 h, 2. Jonathan Castroviejo (Šp./Ineos Grenadiers) +8 s, 3. Mikkel Bjerg (Dán./SAE Emirates) +58, 4. Kilian Frankiny (Švaj./Groupama-FDJ), 5. Lawrence Warbasse (USA/Ag2r La Mondiale) obaja +1:16 min, 6. Tao Geoghegan Hart (V. Brit./Ineos Grenadiers) +1:19, 7. Lucas Hamilton (Aus./Mitchelton-Scott) +1:32, 8. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb), 9. Jakob Fuglsang (Dán./Astana), 10. Jai Hindley (Aus./ Sunweb) všetci +1:38

Priebežné poradie:

1. Joao Almeida (Portug./Deceuninck-Quickstep) 35:35:50 h, 2. Kelderman +30 s, 3. Pello Bilbao (Šp./Bahrain McLaren) +39, 4. Domenico Pozzovivo (Tal./NTT Pro Cycling) +53, 5. Vincenzo Nibali (Tal./Trek-Segafredo) +57, 6. Fuglsang +1:01 min, 7. Harm Vanhoucke (Belg./Lotto Soudal) +1:02, 8. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) +1:11, 9. Hindley +1:15, 10. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +1:17