Zákaz športových podujatí na Slovensku! Výnimku dostali tieto ligy

Na Slovensku sa od štvrtka 15. októbra nebudú môcť konať žiadne hromadné podujatia vrátane športových.

Výnimku dostali najvyššia futbalová, hokejová, volejbalová, hádzanárska a basketbalová súťaž, ktoré môžu ďalej pokračovať za podmienky, že sa uskutočnia bez divákov a hráči budú pred zápasmi pretestovaní. Po svojom nedeľňajšom zasadnutí o tom informoval Ústredný krízový štáb SR po vyhodnotení podkladov zo sobotňajšieho rokovania Pandemickej komisie vlády SR.

Na základe nových opatrení sa preruší sezóna vo všetkých domácich športových súťažiach s výnimkou spomenutých piatich líg. Neuskutočnia sa turnaje a šampionáty, zrušené sú všetky ostatné profesionálne aj voľnočasové aktivity športovcov.

Keďže nové opatrenia vstúpia do platnosti od štvrtka, bude sa môcť podľa plánu uskutočniť stredajší zápas B-divízie Ligy národov, v ktorom slovenskí futbalisti privítajú o 20.45 h v Trnave reprezentáciu Izraela.

Ústredný krízový štáb SR reagoval na rastúce počty nakazených koronavírusom. Prijaté opatrenia budú platiť do momentu, kým sa kĺzavý sedemdňový medián nezníži pod 500. "Situácia je vážna. Čísla extrémnym spôsobom narastajú. Bolo preto treba už teraz opatrenia sprísniť," uviedol po rokovaní štábu Hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Podobné športové obmedzenia budú od pondelka zatiaľ v intervale dvoch týždňov platiť aj v Česku.Vedeli sme, že ak v tejto situácii neprijmeme razantné opatrenia, krivka sa bude vyvíjať rovnako ako v Českej republike," povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Predseda vlády SR Igor Matovič naznačil finančné kompenzácie pre postihnutých:V žiadnom prípade nechceme, aby niekto znášal celú ťarchu iba na vlastnom chrbte."

Výnimku pre päticu líg v predstihu avizoval štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár. "Dobrá správa. Podarilo sa nezastaviť najvyššie futbalové, hokejové, volejbalové, hádzanárske a basketbalové súťaže," informoval Husár na facebooku. "Dostali sme prísľub, že športovci budú pravidelne testovaní, preto Ústredný krízový štáb SR akceptoval túto výnimku," uviedol Mikas. Čo sa týka pokračovania tréningov v športoch a kategóriách, ktoré neboli spomenuté, hlavný hygienik SR dodal: "Ostatní športovci môžu trénovať iba individuálne za stanovených podmienok."

K prípadnému pokračovaniu nižších súťaží v piatich športových odvetviach minister zdravotníctva povedal: "Akú požiadavku sme dostali od ministerstva školstva, takú sme schválili." Minister vnútra Roman Mikulec dodal, že zimné štadióny, kde sa nehrá profesionálny hokej, budú musieť byť zatvorené.

Úplný zákaz športových akcií mal platiť už od 1. októbra do odvolania, respektíve do času, kým sa podarí zastaviť šírenie koronavírusu v rámci druhej vlny. S výnimkou tých, pri ktorých by organizátor dokázal zabezpečiť negatívne testy na koronavírus všetkých účastníkov nie staršie ako 12 hodín. V posledný septembrový deň však Úrad verejného zdravotníctva SR pripustil aspoň minimálnu účasť, orgány povolili maximálny limit päťdesiat účastníkov bez rozdielu vonkajšieho alebo vnútorného podujatia. Účasť aktérov mohla byť doplnená o divákov do celkového počtu 50, na podujatiach bez divákov sa mohol tento počet zvýšiť v prípade nutnosti zorganizovania a realizácie zápasu alebo súťaže.

Od septembra boli športové zápasy a súťaže vyhlásené za rizikové podujatia s tzv. "superšíriteľmi" nového koronavírusu. Pôvodne boli od 1. septembra do 1. októbra zakázané vonkajšie hromadné športové akcie s účasťou 1000 a viac divákov. Nesmeli sa organizovať ani interiérové podujatia nad 500 ľudí. Zároveň platilo odporúčanie neorganizovať žiadne hromadné podujatia. Neskôr bola diskusia o redukcii účastníkov na 100, resp. 50, no napokon sa 14. septembra rozhodlo o ponechaní vtedajších obmedzení.

K plošnej výluke športového života došlo na Slovensku od 9. marca. Ústredný krízový štáb SR a dosluhujúca vláda Petra Pellegriniho vydali nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v krajine. Opatrenie bolo vydané predbežne na dva týždne, postupne sa však rozšírilo splynutím s ďalšími mimoriadnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu nového typu (ochorenie COVID-19). Športová uzávera začala platiť hneď na druhý deň v utorok a len v prebiehajúcom týždni sa dotkla 44 zápasov najvyšších súťaží najvýznamnejších kolektívnych odvetví. Zrušili sa tiež už nachystané domáce šampionáty v behu na lyžiach, strelectve zo vzduchových zbraní, v atletických viacbojoch a v squashi. O šesť týždňov neskôr otvorili na Slovensku vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení. V rámci prvej fázy uvoľňovania opatrení sprístupnili zariadenia pre rekreačný šport a tréningy vrcholových športovcov v bezkontaktných odvetviach.

Od 20. mája boli v rámci štvrtej fázy otvorené vnútorné plavárne a športoviská pre organizované športové kluby. Zároveň sa otvorilo aj prevádzkovanie kontaktných športov vo vonkajších priestoroch. K vstupom na plavárne a do športových hál pre verejnosť došlo začiatkom júna a od 3. júna sa opäť povolili všetky športové súťaže a podujatia v krajine, k návratu divákov došlo v júli. Od 1. júla sa povolili športové súťažné podujatia s viac ako tisíc účastníkmi za podmienky dodržania šachovnicového sedenia.

Športové kluby mohli za dodržania tejto požiadavky a zabezpečenia kontrolovaného vstupu a výstupu návštevníkov naplniť tribúny maximálne do 50 percent kapacity štadióna. Konzílium odborníkov tak vyhovelo požiadavkám športových zväzov, ktoré apelovali na vládu, aby zvýšila počet účastníkov na súťažných podujatiach. Už od 6. júla však vošli do platnosti upravené pravidlá so sedením v každom druhom rade. Od septembra sa už prijímali opäť nové opatrenia, už v rámci druhej korona-pandemickej vlny.