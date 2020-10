Tenisový zázrak sa volá Šwiateková: Na Roland Garros nestratila ani set!

Zrodila sa nová hviezda. Víťazkou grandslamového Roland Garros sa stala nenasadená Poľka Iga Šwiateková (19). Päťdesiata štvrtá hráčka sveta si vo finále poradila so štvrtou nasadenou Sofiou Keninovou (21) z USA hladko 6:4 a 6:1.

Favoritkou finále bola Američanka ruského pôvodu Keninová (6. vo WTA). Tento rok triumfovala na Australian Open a jej hra mala až do posledného zápasu fazónu. O dva roky mladšia súperka však ukázala, že nemá strach z veľkých výziev. Finále zvládla bravúrne. Prvý set bol vyrovnaný. Iga za osem minút vyhrávala 3:0, ale Keninová, ktorá mala zranenú nohu, sa aj tak dostala do zápasu a výsledok bol dlho na vážkach. Američanka sa dala ošetriť, ale nepomohlo jej to. Bolesť limitovala jej pohyb a súperka prešla druhým setom ako rýchlik.

„Neviem, čo sa deje. Som strašne šťastná a veľmi rada, že to z hľadiska videla moja rodina,“ povedala po finále Šwiateková a dodala: „Všetko ma to pohlcuje. Nedávno som tu hrala juniorku a teraz som tu. Ďakujem všetkým, čo nás tu podporovali, bolo to skvelé finále. Možno, keby Sofia nebola zranená, bolo by to dopadlo inak. Ani neviem, čo v zápase rozhodlo.“

Devätnásťročná Poľka sa stala najmladšou víťazkou Roland Garros od roku 1992, keď v Paríži vyhrala vtedy osemnásťročná Monika Selešová. Vo svetovom rebríčku sa posunula z 54. na 17. miesto a získala šek na 1,6 milióna eur pred zdanením.