Fond na podporu športu môže v kríze pomôcť: Kto brzdí túto snahu?

Slovenskému športu by v súčasnej náročnej situácii mohli pomôcť aj prostriedky z Fondu na podporu športu.

Iniciatívu členov správnej rady fondu na prijatie legislatívnych noriem, ktoré by to umožnili, doteraz nepodporil štátny tajomník pre šport Ivan Husár, ktorý mal podľa nich aj výrazne zasahovať do činnosti verejnoprávnej inštitúcie! Upozorňujú na to súčasní a bývalí členovia Správnej rady Fondu na podporu športu.

Fond vznikol schválením zákona, za ktorý hlasovali poslanci z celého politického spektra. Po vypuknutí pandémie koronavírusu sa vtedajší členovia správnej rady snažili podľa svojho stanoviska postupovať súčinne so štátom pri sanácii následkov pre športovú obec. Minister školstva Branislav Gröhling a ani štátny tajomník pre šport Ivan Husár nereagovali na dve žiadosti o stretnutie s témou opatrení fondu týkajúcich sa COVID-19. Nevypočutá zostala aj jarná snaha o pripravenie krátkej a rýchlej novely zákona.

„Fondu by úplne rozviazala ruky pre efektívne poskytovanie finančných prostriedkov do športu v čase mimoriadnej situácie,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré podpísali členovia správnej rady z obdobia prvej vlny koronavírusu Jozef Gönci, Anastasia Kuzminová, Jozef Krnáč, Jaroslav Rybanský, Ján Riapoš, Martin Kohút, Richard Galovič, Daniel Liška a Miroslav Dráb. Viacerí z nich dnes už nepôsobia v správnej rade.

Zasahuje do činnosti?

Doteraz nebola napriek prípravám vypísaná ani žiadna výzva a je predpoklad, že sa nestihne do konca roka využiť 20 miliónov eur, ktoré má fond pridelené a ktoré v súčasnej mimoriadnej situácii mohli pomôcť športu aj v iných oblastiach, ako je len podpora infraštruktúry. „Ani v terajšom prvom návrhu novely zákona o fonde sa nespomína zmena účelu rozdeľovania prostriedkov v čase mimoriadnej situácie,“ upozorňujú súčasní i bývalí členovia správnej rady.Zároveň ich zarazilo, že Ivan Husár hovorí v médiách o fonde ako verejnoprávnej inštitúcii bez vonkajších zásahov a sám na základe ich osobných skúseností do jeho činnosti zasahuje. „Zo strany štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára dochádzalo k agitácii u jednotlivých subjektov, ktoré môžu nominovať svojich zástupcov do správnej rady, aby boli pôvodní členovia správnej rady odvolaní a následne boli menovaní noví nominanti, súčinní pri napĺňaní filozofie ministerstva,“ píše sa vo vyhlásení.

Signatári vyhlásenia sú presvedčení, že fond „má plnohodnotne slúžiť športu ako nástroj účinnej pomoci športovým subjektom, mestám, obciam, a nie parciálnym záujmom jednotlivcov“.