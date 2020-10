Šťastný otecko Majk Spirit: Dojímavé slová dcérke Arii

Má doma Mariu aj Ariu! Minulý týždeň sa raper Majk Spirit stal prvýkrát otcom.

Na sociálnej sieti ohlásil, že on a jeho manželka Maria privítali na svet dcérku Ariu. Dievčatko sa narodilo vo štvrtok ráno v Bratislave. ,,Najkrajšie ráno v mojom živote," napísal raper. Medzi gratuláciami vynikala tá od českej speváčky Moniky Bagárovej, ktorá sa svojho prvého dieťatka dočkala tiež tento rok. ,,Teraz začína ten najkrajší život. Gratulujem a hlavne zdravíčko celej rodinke," odkázala.

Prešlo pár dní a Majk už naplno pocítil radosť z rodičovskej lásky. ,,Nový život. Nový druh lásky. Ale zároveň aj nový druh strachu... Obavy, či to robím správne. A hlavne, puklo by mi srdce, keby sa jej niečo stalo... Najradšej by som prebral všetky jej budúce problémy a trápenia na seba, ale to sa bohužiaľ nedá... Modlím sa len nech je zdravá," vyznal sa novopečený otecko.